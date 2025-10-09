DESTINATIONS DE MTS :
Date de création :
1967
|> ESPAGNE
> PORTUGAL
> GRÈCE
> ITALIE
> CROATIE
> ALBANIE
> BULGARIE
> MALTE
> CHYPRE
> TURQUIE
> ÉGYPTE
> MAROC
> TUNISIE
> EMIRATS ARABES UNIS
|> OMAN
> QATAR
> SRI LANKA
> ILE MAURICE
> MALDIVES
> CAP VERT
> MEXIQUE
> RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
> ÉTATS-UNIS
Date de création :
1967
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FIT
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Groupes
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GIR
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Accueil
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Hebergement
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Transferts
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Activités et excursions
Circuit
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MICE
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Notre groupe
Avec plus d’un demi siècle d’expérience, MTS Globe Group est devenu un acteur incontournable des services touristiques à l’échelle internationale. Né en Espagne en 1967 comme simple agence incoming, le groupe s’est progressivement structuré autour de trois entités complémentaires : OTS Globe, dédiée au contracting hôtelier ; MTS Globe, le réceptif/DMC du groupe ; et Axis Data, notre société technologique interne. Cette organisation nous permet aujourd’hui d’offrir une chaîne de valeur intégrée, parfaitement adaptée aux besoins des distributeurs, tour opérateurs et OTA.
MTS Globe est désormais le plus grand réceptif indépendant d’Europe. Notre réseau compte 66 bureaux dans 23 pays, couvrant les principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, de l’Afrique du Nord, de la mer Noire, du Golfe Arabique et de l’Océan Indien ainsi que des Caraïbes. Cette présence internationale nous permet de proposer une expertise locale approfondie, une excellente maîtrise des opérations et un accompagnement solide pour nos partenaires B2B.
Notre technologie, entièrement développée en interne, constitue un pilier essentiel de notre stratégie. Elle nous permet de proposer une gamme complète d’options de service à des niveaux de coûts optimisés, tout en nous adaptant facilement à différents modèles économiques.
Notre culture d’entreprise repose sur l’engagement, la proximité et la volonté de nous distinguer par un service personnalisé, une innovation continue, une expertise éprouvée et une passion authentique pour notre métier.
MTS Globe est désormais le plus grand réceptif indépendant d’Europe. Notre réseau compte 66 bureaux dans 23 pays, couvrant les principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, de l’Afrique du Nord, de la mer Noire, du Golfe Arabique et de l’Océan Indien ainsi que des Caraïbes. Cette présence internationale nous permet de proposer une expertise locale approfondie, une excellente maîtrise des opérations et un accompagnement solide pour nos partenaires B2B.
Notre technologie, entièrement développée en interne, constitue un pilier essentiel de notre stratégie. Elle nous permet de proposer une gamme complète d’options de service à des niveaux de coûts optimisés, tout en nous adaptant facilement à différents modèles économiques.
Notre culture d’entreprise repose sur l’engagement, la proximité et la volonté de nous distinguer par un service personnalisé, une innovation continue, une expertise éprouvée et une passion authentique pour notre métier.
NOS PRODUITS ET SERVICES
Partenaire des principaux tour opérateurs, OTAs et distributeurs, MTS Globe propose une gamme complète de services dans de nombreuses destinations balnéaires :
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Plus de 14 000 hôtels en contrat direct
OTS Globe assure le contracting hôtelier et la gestion complète du produit. Nous disposons d’un portefeuille de plus de 14 000 hôtels que nous adaptons aux besoins spécifiques de chaque marché et de chaque clientèle.
DMC dans 23 pays avec bureaux locaux :
• Transferts privés et regroupés
Nos services de transfert constituent un axe stratégique de notre activité réceptive.
Chaque année, nos équipes gèrent plus de 580 000 transferts au service de plus de 5,3 millions de voyageurs, avec une organisation millimétrée et un suivi précis afin d’assurer ponctualité, confort et qualité.
• Transferts privés et regroupés
Nos services de transfert constituent un axe stratégique de notre activité réceptive.
Chaque année, nos équipes gèrent plus de 580 000 transferts au service de plus de 5,3 millions de voyageurs, avec une organisation millimétrée et un suivi précis afin d’assurer ponctualité, confort et qualité.
• Représentants à destination
Nos équipes locales garantissent à vos clients une assistance professionnelle, un accompagnement personnalisé et un service attentif tout au long de leur séjour.
Leur mission : faire en sorte que chaque vacancier vive la meilleure expérience possible.
Nos équipes locales garantissent à vos clients une assistance professionnelle, un accompagnement personnalisé et un service attentif tout au long de leur séjour.
Leur mission : faire en sorte que chaque vacancier vive la meilleure expérience possible.
• Excursions
Nous proposons plus de 2 500 expériences et excursions premium, avec possibilité pour les voyageurs de réserver avant leur arrivée.
Culture, patrimoine, nature, loisirs, aventure ou découvertes authentiques : notre catalogue couvre un large éventail d’expériences adaptées à tous les profils de voyageurs dans l’ensemble des destinations MTS Globe.
Nous proposons plus de 2 500 expériences et excursions premium, avec possibilité pour les voyageurs de réserver avant leur arrivée.
Culture, patrimoine, nature, loisirs, aventure ou découvertes authentiques : notre catalogue couvre un large éventail d’expériences adaptées à tous les profils de voyageurs dans l’ensemble des destinations MTS Globe.
GIR et circuits
Grâce à une planification complète, des partenaires locaux fiables et des guides experts, nous garantissons des circuits fluides, enrichissants, confortables et parfaitement organisés.
Groupes et MICE
Nous concevons et réalisons des événements sur mesure : incentives, lancements de produits, séminaires, congrès…
Notre expertise locale permet une exécution impeccable et un effet « waouh » durable. De la sélection des lieux à la logistique en passant par l’animation et l’assistance, nous offrons des solutions créatives, qualitatives et compétitives.
Grâce à une planification complète, des partenaires locaux fiables et des guides experts, nous garantissons des circuits fluides, enrichissants, confortables et parfaitement organisés.
Groupes et MICE
Nous concevons et réalisons des événements sur mesure : incentives, lancements de produits, séminaires, congrès…
Notre expertise locale permet une exécution impeccable et un effet « waouh » durable. De la sélection des lieux à la logistique en passant par l’animation et l’assistance, nous offrons des solutions créatives, qualitatives et compétitives.
NOTRE TECHNOLOGIE
Notre technologie soutient l’ensemble de nos opérations et renforce la performance de nos partenaires. Nous proposons une connectivité XML fluide permettant d’intégrer facilement l’ensemble de notre contenu et de disposer de fonctionnalités avancées de recherche, de cotation et de réservation, y compris pour les textes et photos.
Il est également possible de combiner dans une même transaction hôtels, transferts et excursions.
À destination, les voyageurs bénéficient de MyHolidayApp, une webapp intuitive leur offrant une expérience digitale enrichie, ainsi que d’un suivi GPS en temps réel pour leurs transferts.
Il est également possible de combiner dans une même transaction hôtels, transferts et excursions.
À destination, les voyageurs bénéficient de MyHolidayApp, une webapp intuitive leur offrant une expérience digitale enrichie, ainsi que d’un suivi GPS en temps réel pour leurs transferts.
ENGAGEMENT ET VISION
Nos standards de qualité élevés et nos prix compétitifs sont assurés par notre réseau d’experts locaux. Plus de 250 clients ont choisi MTS Globe comme partenaire privilégié. Ils apprécient notre fiabilité, la qualité de nos services, nos solutions personnalisées, nos intégrations technologiques, notre accompagnement sur mesure ainsi que la valeur ajoutée générée par une organisation internationale solide et des volumes d’achat importants.
La vision de MTS Globe est claire : poursuivre l’expansion de notre réseau et créer de nouvelles opportunités dans un environnement de distribution en constante évolution. Cette ambition repose sur un socle de clients satisfaits, de partenariats forts avec les tour‑opérateurs et les hôteliers, et de solutions technologiques innovantes.
La vision de MTS Globe est claire : poursuivre l’expansion de notre réseau et créer de nouvelles opportunités dans un environnement de distribution en constante évolution. Cette ambition repose sur un socle de clients satisfaits, de partenariats forts avec les tour‑opérateurs et les hôteliers, et de solutions technologiques innovantes.
MTS Globe
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
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