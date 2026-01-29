Milan-Cortina 2026 : où en sont les préparatifs à J-7 des JO d’hiver ?

Les Jeux d’hiver jouent déjà un rôle de catalyseur pour le tourisme italien.



Selon plusieurs études, près d’un million de visiteurs sont attendus pendant l’événement, générant plusieurs centaines de millions d’euros de retombées économiques directes.



Les prix des nuitées ont fortement augmenté dans les stations alpines, signe d’une demande soutenue. Milan, porte d’entrée internationale des Jeux, bénéficie également d’une hausse du trafic aérien et d’une visibilité accrue sur les marchés long-courriers.



Pour les acteurs du tourisme, Milan-Cortina 2026 représente une opportunité stratégique, celle de repositionner la Lombardie et les Dolomites comme destinations majeures du tourisme hivernal et de l’événementiel international.