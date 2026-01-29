TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Milan-Cortina 2026 : où en sont les préparatifs à J-7 des JO d’hiver ?

Un test grandeur nature pour le tourisme italien


À sept jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026, l’Italie entre dans la dernière ligne droite. Entre finalisation des infrastructures, dispositifs d’accueil et montée en puissance de la fréquentation touristique, l’événement s’impose déjà comme un test majeur pour l’organisation et l’attractivité du pays.


Vendredi 30 Janvier 2026

Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026, l’Italie entre dans la dernière ligne droite - Depositphotos.com @kovop58@gmail.com
Contrairement aux inquiétudes exprimées ces derniers mois, la majorité des sites de compétition des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026 sont désormais prêts à accueillir les épreuves.

À Milan, l’Arena Santa Giulia, qui accueillera les compétitions de hockey sur glace, est entrée dans sa phase finale d’aménagement, tandis que les installations existantes ont été modernisées pour répondre aux standards olympiques.

Dans les Alpes italiennes, les sites de Cortina d’Ampezzo, Livigno et Bormio ont finalisé leurs équipements sportifs et leurs infrastructures d’accueil.

Des ajustements techniques ont été nécessaires, notamment pour la production de neige artificielle, afin de garantir des conditions optimales malgré les aléas climatiques.

Si certains projets d’infrastructures secondaires seront livrés après les Jeux, les organisateurs assurent que l’ensemble des équipements indispensables au déroulement des compétitions est opérationnel.

Mobilité, hébergement, sécurité : un dispositif renforcé

Les autorités italiennes ont renforcé les liaisons ferroviaires entre Milan et les stations alpines, avec une augmentation de la fréquence des trains et des navettes dédiées aux spectateurs.

Les aéroports de Milan (Malpensa, Linate et Bergame) ont également adapté leurs capacités, avec une hausse des vols internationaux et un renforcement des dispositifs d’accueil.

Dans les Dolomites et en Lombardie, les capacités d’hébergement ont été optimisées grâce à, la mobilisation de l’offre hôtelière existante, le développement de solutions alternatives (résidences touristiques, locations saisonnières), des partenariats avec des territoires voisins pour répartir les flux de visiteurs.

Les professionnels du tourisme anticipent une forte fréquentation, avec une hausse significative des taux d’occupation et des tarifs pendant la période olympique.

Un dispositif de sécurité renforcé a été déployé, mobilisant forces de l’ordre, services de secours et dispositifs de gestion des flux. L’objectif est de garantir la fluidité des déplacements et la sécurité des spectateurs dans un contexte de fréquentation exceptionnelle.

Un impact touristique déjà visible

Les Jeux d’hiver jouent déjà un rôle de catalyseur pour le tourisme italien.

Selon plusieurs études, près d’un million de visiteurs sont attendus pendant l’événement, générant plusieurs centaines de millions d’euros de retombées économiques directes.

Les prix des nuitées ont fortement augmenté dans les stations alpines, signe d’une demande soutenue. Milan, porte d’entrée internationale des Jeux, bénéficie également d’une hausse du trafic aérien et d’une visibilité accrue sur les marchés long-courriers.

Pour les acteurs du tourisme, Milan-Cortina 2026 représente une opportunité stratégique, celle de repositionner la Lombardie et les Dolomites comme destinations majeures du tourisme hivernal et de l’événementiel international.


