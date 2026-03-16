En Turquie, "les activités touristiques se déroulent normalement"

Alors que certaines zones du Moyen-Orient sont actuellement touchées par la guerre, les autorités touristiques turques tiennent à rassurer les professionnels du secteur : les activités touristiques se déroulent normalement sur l’ensemble du territoire.
Dans un communiqué, le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie ainsi que l’Agence de promotion et de développement du tourisme de Turquie (TGA) affirment que la destination méditerranéenne n’est pas impliquée dans le conflit régional et continue d’accueillir les visiteurs dans des conditions habituelles.
Les principales destinations touristiques du pays, notamment Istanbul, Antalya, Bodrum, İzmir et la Cappadoce, continuent d’accueillir des voyageurs venus d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique.
Dans un communiqué, le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie ainsi que l’Agence de promotion et de développement du tourisme de Turquie (TGA) affirment que la destination méditerranéenne n’est pas impliquée dans le conflit régional et continue d’accueillir les visiteurs dans des conditions habituelles.
Les principales destinations touristiques du pays, notamment Istanbul, Antalya, Bodrum, İzmir et la Cappadoce, continuent d’accueillir des voyageurs venus d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique.
Les distributeurs doivent poursuivre la promotion
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Selon les autorités turques, l’ensemble des infrastructures touristiques fonctionne normalement.
Stations balnéaires, hôtels, excursions et expériences touristiques se déroulent comme prévu, sans fermeture ni restriction liée au contexte régional.
Même constat du côté du transport aérien. Les liaisons vers la Turquie se poursuivent sans perturbation, avec des aéroports internationaux opérant selon leurs horaires habituels, notamment à Istanbul, Antalya, Bodrum et İzmir.
Aucune fermeture, restriction ou modification de vols n’a été signalée, et les compagnies aériennes desservant la destination n’ont enregistré aucune annulation liée aux événements régionaux.
Dans ce contexte, la saison estivale 2026 est déjà ouverte à la réservation. Les autorités turques encouragent les tour-opérateurs, agences de voyages en ligne et partenaires de distribution à poursuivre activement la promotion de la destination.
Selon elles, la demande reste soutenue auprès des voyageurs, notamment ceux qui connaissent la réalité géographique du pays.
Stations balnéaires, hôtels, excursions et expériences touristiques se déroulent comme prévu, sans fermeture ni restriction liée au contexte régional.
Même constat du côté du transport aérien. Les liaisons vers la Turquie se poursuivent sans perturbation, avec des aéroports internationaux opérant selon leurs horaires habituels, notamment à Istanbul, Antalya, Bodrum et İzmir.
Aucune fermeture, restriction ou modification de vols n’a été signalée, et les compagnies aériennes desservant la destination n’ont enregistré aucune annulation liée aux événements régionaux.
Dans ce contexte, la saison estivale 2026 est déjà ouverte à la réservation. Les autorités turques encouragent les tour-opérateurs, agences de voyages en ligne et partenaires de distribution à poursuivre activement la promotion de la destination.
Selon elles, la demande reste soutenue auprès des voyageurs, notamment ceux qui connaissent la réalité géographique du pays.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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