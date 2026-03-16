logo DestiMaG  
Recherche avancée

En Turquie, "les activités touristiques se déroulent normalement"

Les autorités se veulent rassurantes alors que la saison touristique 2026 est lancée


Alors que les tensions au Moyen-Orient suscitent des interrogations chez certains voyageurs, les autorités touristiques de Turquie se veulent rassurantes. Dans un communiqué, elles assurent que les activités touristiques et les liaisons aériennes se poursuivent normalement dans tout le pays.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 12:51

En Turquie, aucune perturbation pour les activités touristiques - Depositphotos.com @frantic00
En Turquie, aucune perturbation pour les activités touristiques - Depositphotos.com @frantic00
CroisiEurope
Alors que certaines zones du Moyen-Orient sont actuellement touchées par la guerre, les autorités touristiques turques tiennent à rassurer les professionnels du secteur : les activités touristiques se déroulent normalement sur l’ensemble du territoire.

Dans un communiqué, le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie ainsi que l’Agence de promotion et de développement du tourisme de Turquie (TGA) affirment que la destination méditerranéenne n’est pas impliquée dans le conflit régional et continue d’accueillir les visiteurs dans des conditions habituelles.

Les principales destinations touristiques du pays, notamment Istanbul, Antalya, Bodrum, İzmir et la Cappadoce, continuent d’accueillir des voyageurs venus d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique.

Les distributeurs doivent poursuivre la promotion

Autres articles
Selon les autorités turques, l’ensemble des infrastructures touristiques fonctionne normalement.

Stations balnéaires, hôtels, excursions et expériences touristiques se déroulent comme prévu, sans fermeture ni restriction liée au contexte régional.

Même constat du côté du transport aérien. Les liaisons vers la Turquie se poursuivent sans perturbation, avec des aéroports internationaux opérant selon leurs horaires habituels, notamment à Istanbul, Antalya, Bodrum et İzmir.

Aucune fermeture, restriction ou modification de vols n’a été signalée, et les compagnies aériennes desservant la destination n’ont enregistré aucune annulation liée aux événements régionaux.

Dans ce contexte, la saison estivale 2026 est déjà ouverte à la réservation. Les autorités turques encouragent les tour-opérateurs, agences de voyages en ligne et partenaires de distribution à poursuivre activement la promotion de la destination.

Selon elles, la demande reste soutenue auprès des voyageurs, notamment ceux qui connaissent la réalité géographique du pays.


Lu 237 fois

Tags : crise golfe, turquie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Assur-Travel innove avec Sports-Protect

Assur-Travel innove avec Sports-Protect
Depuis le 1er janvier, les obligations d’information en matière d’assurance sportive se renforcent....
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Au rythme des terres irlandaises : Choisissez la sérénité avec nos circuits à départs garantis, Abbey - The Destination Experts

Au rythme des terres irlandaises : Choisissez la sérénité avec nos circuits à départs garantis, Abbey - The Destination Experts
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Météo, événements externes : ATIDGO lance un module de prédiction intelligent

Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal

En Turquie, "les activités touristiques se déroulent normalement"

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Centre des monuments nationaux : l'e-billetterie redémarre progressivement

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026

LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Grands Espaces reprend Exploris One dès l'été 2026

Grands Espaces reprend Exploris One dès l'été 2026
Distribution

Distribution

Responsabilité de plein droit : ce super-pouvoir que les agences oublient de montrer

Responsabilité de plein droit : ce super-pouvoir que les agences oublient de montrer
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal

Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal
La Travel Tech

La Travel Tech

Météo, événements externes : ATIDGO lance un module de prédiction intelligent

Météo, événements externes : ATIDGO lance un module de prédiction intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys, les nouveautés de mars

Explora Journeys, les nouveautés de mars
Partez en France

Partez en France

Centre des monuments nationaux : l'e-billetterie redémarre progressivement

Centre des monuments nationaux : l'e-billetterie redémarre progressivement
Production

Production

TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril

TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias