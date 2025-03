Accor dévoile un hôtel Emblems dans les Alpes italiennes

L’Hôtel Bellevue proposera une offre étendue articulée autour du bien-être et de la gastronomie. Le spa de 500 m² comptera trois salles de soins, une piscine intérieure et une piscine extérieure. Conçu pour répondre aux besoins du voyageur contemporain, ce centre offrira des expériences de détente inspirées par les traditions alpines, avec des rituels de bain régénérants.



Côté restauration, l’établissement entend se positionner comme un lieu de référence. Il comprendra une terrasse baptisée Bellevue, conçue pour s’adapter au rythme des saisons, et une salle à manger principale. Ces espaces doivent offrir « des étapes culinaires créatives », dans une logique de convivialité et de gastronomie de montagne.



L’architecture intérieure du complexe a été pensée comme une continuité du paysage extérieur. Le mobilier et les éléments décoratifs, réalisés sur mesure, cherchent à « faire entrer la nature à l’intérieur » et à refléter l’élégance alpine propre à la région.



L’ensemble du projet vise à créer « un dialogue harmonieux entre les intérieurs et le paysage alpin », tout en ancrant l’établissement dans une tradition d’hospitalité raffinée. Selon Maud Bailly, directrice générale des marques Sofitel Legend, Sofitel, MGallery et Emblems, « l'hôtel Bellevue Cortina d'Ampezzo incarne parfaitement l'essence de la marque Emblems : une hospitalité raffinée et exclusive, où le luxe et l'intimité se conjuguent ».



L’établissement devrait ouvrir à la fin de l’année 2026 et s’ajouter aux établissements Emblems en cours de développement, l’objectif étant d’atteindre 60 propriétés dans le monde d’ici 2032.