Voyages Rive Gauche : Jacek Czernek nous a quittés

Jacek Czernek est décédé le 6 mars dernier à l'âge de 69 ans.



Acteur reconnu du tourisme à Paris, il a fondé Voyages Rive Gauche, une entreprise spécialisée dans l’organisation de séjours et de voyages sur mesure.



L’agence a ensuite été reprise et développée par la nouvelle génération de la famille, notamment ses fils, Nicolas et Lucas.



Ses obsèques de Jacek Czernek auront lieu le jeudi 19 mars à 10 h à l’église polonaise Église Notre‑Dame‑de‑l’Assomption, située place Maurice Barrès dans le 1er arrondissement de Paris.