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Voyages Rive Gauche : Jacek Czernek nous a quittés

les funérailles auront lieu le 19 mars 2026


C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Jacek Czernek, fondateur de Voyages Rive Gauche et père de Lucas et Nicolas Czernek.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 16:52

Voyages Rive Gauche : Jacek Czernek nous a quittés - DR
Voyages Rive Gauche : Jacek Czernek nous a quittés - DR
CroisiEurope
Jacek Czernek est décédé le 6 mars dernier à l'âge de 69 ans.

Acteur reconnu du tourisme à Paris, il a fondé Voyages Rive Gauche, une entreprise spécialisée dans l’organisation de séjours et de voyages sur mesure.

L’agence a ensuite été reprise et développée par la nouvelle génération de la famille, notamment ses fils, Nicolas et Lucas.

Ses obsèques de Jacek Czernek auront lieu le jeudi 19 mars à 10 h à l’église polonaise Église Notre‑Dame‑de‑l’Assomption, située place Maurice Barrès dans le 1er arrondissement de Paris.


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