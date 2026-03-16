Steve Forte (Meridiana, Jet Airways) nous a quittés

Michel Simiaut, (ex-Meridiana et Jet Airways) nous fait part du décès de Steve Forte, qu'il considérait comme son mentor et ami.
Ce dernier s'est éteint le 25 mars 2026 aux Etats-Unis, auprès des siens, des suites d'une longue maladie.
Après avoir débuté sa carrière chez Alitalia à Rome dans les années 70, il a continué sa carrière chez TWA, occupant plusieurs postes à l'étranger, dont en France de 1984 jusqu'à 1991, où il fut vice-président Europe et Afrique du Nord.
"Son bureau iconique des Champs-Elysées, aujourd'hui siège de Louis Vuitton, était connu de tous pour la vue imprenable qu'il offrait sur les Champs et l'Avenue George V", se souvient Michel Simiaut.
Ce dernier s'est éteint le 25 mars 2026 aux Etats-Unis, auprès des siens, des suites d'une longue maladie.
Après avoir débuté sa carrière chez Alitalia à Rome dans les années 70, il a continué sa carrière chez TWA, occupant plusieurs postes à l'étranger, dont en France de 1984 jusqu'à 1991, où il fut vice-président Europe et Afrique du Nord.
"Son bureau iconique des Champs-Elysées, aujourd'hui siège de Louis Vuitton, était connu de tous pour la vue imprenable qu'il offrait sur les Champs et l'Avenue George V", se souvient Michel Simiaut.
Steve Forte, ex-CEO de Jet Airways
Par la suite, en 1991, il est devenu le CCO de la compagnie aérienne Meridiana, basé à Olbia en Sardaigne, alors propriété du Prince Karim Aga Khan, contribuant à son essor jusqu'au début des années 2000.
Puis, de 2000 à 2003, Steve Forte a été le CEO de Jet Airways, en Inde, et a participé au développement national et international de la compagnie.
Il a par la suite pris sa retraite aux Etats-Unis, tout en restant actif en tant que consultant avisé et reconnu, participant pendant de longues années à des colloques, tables rondes, etc. sur les thèmes du transport aérien.
La rédaction de TourMaG se joint à Michel Simiaut pour adresser une pensée particulière à son épouse Karen, et à ses deux filles Kim et Julie.
Puis, de 2000 à 2003, Steve Forte a été le CEO de Jet Airways, en Inde, et a participé au développement national et international de la compagnie.
Il a par la suite pris sa retraite aux Etats-Unis, tout en restant actif en tant que consultant avisé et reconnu, participant pendant de longues années à des colloques, tables rondes, etc. sur les thèmes du transport aérien.
La rédaction de TourMaG se joint à Michel Simiaut pour adresser une pensée particulière à son épouse Karen, et à ses deux filles Kim et Julie.