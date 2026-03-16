Steve Forte (Meridiana, Jet Airways) nous a quittés

Par la suite, en 1991, il est devenu le CCO de la compagnie aérienne Meridiana, basé à Olbia en Sardaigne, alors propriété du Prince Karim Aga Khan, contribuant à son essor jusqu'au début des années 2000.



Puis, de 2000 à 2003, Steve Forte a été le CEO de Jet Airways, en Inde, et a participé au développement national et international de la compagnie.



Il a par la suite pris sa retraite aux Etats-Unis, tout en restant actif en tant que consultant avisé et reconnu, participant pendant de longues années à des colloques, tables rondes, etc. sur les thèmes du transport aérien.



La rédaction de TourMaG se joint à Michel Simiaut pour adresser une pensée particulière à son épouse Karen, et à ses deux filles Kim et Julie.