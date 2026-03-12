Centre des monuments nationaux : l'e-billetterie redémarre progressivement

Les réservationsne sont pas concernées par ces ajustements.Les billets qui ont étérestent valables et peuvent être utilisés normalement.Concernant lesen cours de paiement par virement, les équipes du service d’e-billetterie indiquent qu’ellesdans les prochains jours afin de vérifier la bonne confirmation de ces transactions ou d’identifier les actions éventuellement nécessaires.Les équipes techniques assurent enfinafin de rétablir l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme dans les meilleurs délais.