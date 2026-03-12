Centre des monuments nationaux : l'e-billetterie redémarre progressivement

La plateforme d’e-billetterie professionnelle dédiée aux monuments nationaux rouvre progressivement - Depositphotos.com, Rawpixel
Après plusieurs jours d’indisponibilité, le site d’e-billetterie professionnelle dédié à la vente de billets pour les monuments nationaux français a rouvert le vendredi 13 mars 2026.
Une reprise progressive du service est toutefois mise en place, avec certaines fonctionnalités encore temporairement limitées.
Dans un premier temps, seuls les billets non datés sont accessibles à la vente pour les professionnels.
Les réservations en ligne pour les groupes adultes et scolaires, lorsqu’elles sont disponibles sur certains monuments, doivent quant à elles être réactivées au début de la semaine du 16 mars.
La période d’indisponibilité du site a également un impact sur certaines options de réservation : celles qui auraient dû être confirmées durant cette interruption ne sont plus valables et devront être recréées par les professionnels concernés.
Pour les options toujours actives, les utilisateurs sont invités à vérifier leur disponibilité et à les confirmer rapidement. Si celles-ci ne sont plus disponibles, une nouvelle réservation devra être effectuée.
Une reprise progressive du service est toutefois mise en place, avec certaines fonctionnalités encore temporairement limitées.
Dans un premier temps, seuls les billets non datés sont accessibles à la vente pour les professionnels.
Les réservations en ligne pour les groupes adultes et scolaires, lorsqu’elles sont disponibles sur certains monuments, doivent quant à elles être réactivées au début de la semaine du 16 mars.
La période d’indisponibilité du site a également un impact sur certaines options de réservation : celles qui auraient dû être confirmées durant cette interruption ne sont plus valables et devront être recréées par les professionnels concernés.
Pour les options toujours actives, les utilisateurs sont invités à vérifier leur disponibilité et à les confirmer rapidement. Si celles-ci ne sont plus disponibles, une nouvelle réservation devra être effectuée.
Les billets déjà achetés restent valables
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Les réservations déjà réglées et confirmées ne sont pas concernées par ces ajustements.
Les billets qui ont été payés et téléchargés ou envoyés restent valables et peuvent être utilisés normalement.
Concernant les commandes en cours de paiement par virement, les équipes du service d’e-billetterie indiquent qu’elles reviendront vers les partenaires dans les prochains jours afin de vérifier la bonne confirmation de ces transactions ou d’identifier les actions éventuellement nécessaires.
Les équipes techniques assurent enfin rester mobilisées afin de rétablir l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme dans les meilleurs délais.
A lire aussi : Les 5 visites guidées incontournables de Paris
Les billets qui ont été payés et téléchargés ou envoyés restent valables et peuvent être utilisés normalement.
Concernant les commandes en cours de paiement par virement, les équipes du service d’e-billetterie indiquent qu’elles reviendront vers les partenaires dans les prochains jours afin de vérifier la bonne confirmation de ces transactions ou d’identifier les actions éventuellement nécessaires.
Les équipes techniques assurent enfin rester mobilisées afin de rétablir l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme dans les meilleurs délais.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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