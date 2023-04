Les 5 visites guidées incontournables de Paris

Le Second Empire (1851-1870) a été une période de bouleversement urbanistique majeur. Les travaux conduits par le préfet Haussmann ont modifié la configuration de Paris : les ruelles étroites, datant de l’Ancien régime, ont été démolies, en lieu et place de grands boulevards ont été ouverts. Des immeubles dotés du confort moderne ont été construits et des équipements culturels, comme l’Opéra Garnier , sont sortis de terre. De grandes villes de province ont, aussi, connu des transformations similaires, comme Lyon Antibes et Nice . Celles-ci ont été favorisées par l’arrivée du chemin de fer, le PLM, à partir de 1857.Votre guide vous invite à découvrir le Quartier de l’Opéra, à travers une visite qui vous conduit jusqu’aux Invalides, en passant par la place Vendôme, le musée du Louvre et les Tuileries. Il vous raconte, à travers le bâti, l’histoire du Paris impérial, celui de Napoléon Ier et de son neveu, Napoléon III, Empereur des Français.