Option Way fête 10 ans d'innovations dans la billetterie aérienne

Cette décennie a été marquée par une progression constante, fondée sur l’écoute de nos partenaires et des voyageurs. Ce sont ces valeurs de confiance et de coopération qui nous ont permis de construire une entreprise solide et tournée vers l’avenir

Au fil des années,a élargi son réseau de partenaires, regroupant 20 aéroports, 100 agences locales et DMC, ainsi qu’une cinquantaine de tour-opérateurs et agences de voyages. Parmi ses collaborations notables figure l’Aéroport de Lyon, partenaire depuis 2019. L’entreprise propose des solutions de billetterie intégrées à ces partenaires, leur permettant d’élargir leur offre commerciale.. Le service après-vente a également été un axe de développement, contribuant à un taux de satisfaction client de 95 %.," déclare Mathieu Chauvin