Le Centre des Monuments Nationaux présente ses nouveautés

"Paris, capitale de la Gastronomie" à la Conciergerie du 13 avril au 18 juillet 2023



Cette exposition vise à faire voyager le visiteur dans cette légende gastronomique, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, du mémorable banquet de Charles V lorsque la cour résidait encore à Paris, jusqu’au succès contemporain de la capitale issue de son large et réputé répertoire culinaire, mêlant haute cuisine, traditions bourgeoises et populaires, et innovations. Œuvres d’art, manuscrits, enluminures et menus orignaux, mais aussi une sélection d’arts et objets de la table, tableaux, créations et totems culinaires, vidéos et photographies seront au service de cette rétrospective.



"Arbre de vie" de Joana Vasconcelos du 22 avril au 5 septembre 2023



Œuvres Après plus d'un an d'attente et un report, voici les nouvelles dates pour l'installation "Arbre de vie" de Joana Vasconcelos au château de Vincennes. L'artiste y propose un arbre de vie monumental. Son œuvre a pour problématique la femme et sa place dans le monde : tantôt femme au foyer, tendre aimante, tantôt femme guerrière, à l'image de ses Valkiries... La plupart de ses œuvres balancent entre ces différentes facettes.