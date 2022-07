2022, centenaire de la donation Toulouse-Lautrec au musée d’Albi

Bâtie à l’origine comme un château fortifié, cette citadelle de briques à l’architecture unique au monde, a connu d’importantes modifications à partir du XVe siècle, où elle perd son aspect défensif.



Les prélats qui se succèdent de la Renaissance au XVIIIe siècle la transforment et l’agrandissent en un palais d’agrément avec des salons d’apparat et des jardins à la française.



En application de la loi de 1905 relative à la séparation des biens de l’Église et de l’État, le palais cesse d’être une résidence épiscopale. L’édifice qui a gardé sa puissance et sa somptuosité, abrite depuis 1922 le musée Toulouse-Lautrec.



Établissement public labellisé musée de France, le mTL conserve la plus importante collection publique au monde du célèbre peintre albigeois.



Donnée à la Ville d’Albi par les ayant droits du peintre, elle illustre de façon cohérente et exemplaire les facettes du talent multiforme et innovateur de l’artiste.



Tableaux de jeunesse, scènes de Montmartre, vedettes de spectacle ou du théâtre du Paris de fin de siècle, l’ensemble des 31 affiches, une collection qui propose au visiteur un parcours riche et varié.



Le musée conserve également des collections d’art ancien et d’art moderne avec des œuvres d’artistes qui furent amis ou contemporains de Toulouse-Lautrec.