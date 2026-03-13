Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal

Hyatt ouvre Andaz Lisbon, marquant l’arrivée de la marque Andaz au Portugal.
Situé dans le quartier de la Baixa, l’hôtel se trouve à proximité de la Praça do Comércio et du front de mer du Tage.
L’établissement est également proche des cafés, commerces et lieux de vie du centre historique de la capitale portugaise.
L’Andaz Lisbon propose 170 chambres et suites dont la conception s’inspire de l’artisanat et des matériaux traditionnels portugais. Les espaces intègrent notamment des éléments en liège, en pierre, en mosaïque et en acajou.
Les chambres disposent également de produits de bain Byredo et offrent des vues sur le paysage urbain de la capitale portugaise.
Situé dans le quartier de la Baixa, l’hôtel se trouve à proximité de la Praça do Comércio et du front de mer du Tage.
L’établissement est également proche des cafés, commerces et lieux de vie du centre historique de la capitale portugaise.
L’Andaz Lisbon propose 170 chambres et suites dont la conception s’inspire de l’artisanat et des matériaux traditionnels portugais. Les espaces intègrent notamment des éléments en liège, en pierre, en mosaïque et en acajou.
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Un nouvel établissement pour Hyatt en Europe
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L’hôtel propose plusieurs espaces de restauration, dont Luzzi, un restaurant avec terrasse rooftop, ainsi que l’Andaz Lounge situé au cœur de l’établissement.
Les clients ont également accès à un centre de fitness équipé d’appareils Technogym. Un spa est également prévu prochainement et des soins pourront être proposés en chambre.
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