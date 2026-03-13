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Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal

Un hôtel de 170 chambres situé dans le quartier historique de la Baixa


Hyatt Hotels Corporation annonce l’ouverture de l’Andaz Lisbon, marquant les débuts de la marque Andaz au Portugal. L’établissement s’inscrit dans le développement du portefeuille lifestyle du groupe en Europe.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 13:12

L’Andaz Lisbon propose 170 chambres et suites - DepositPhotos.com/ bloodua
L’Andaz Lisbon propose 170 chambres et suites - DepositPhotos.com/ bloodua
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Hyatt ouvre Andaz Lisbon, marquant l’arrivée de la marque Andaz au Portugal.

Situé dans le quartier de la Baixa, l’hôtel se trouve à proximité de la Praça do Comércio et du front de mer du Tage.

L’établissement est également proche des cafés, commerces et lieux de vie du centre historique de la capitale portugaise.

L’Andaz Lisbon propose 170 chambres et suites dont la conception s’inspire de l’artisanat et des matériaux traditionnels portugais. Les espaces intègrent notamment des éléments en liège, en pierre, en mosaïque et en acajou.

Les chambres disposent également de produits de bain Byredo et offrent des vues sur le paysage urbain de la capitale portugaise.

Un nouvel établissement pour Hyatt en Europe

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L’hôtel propose plusieurs espaces de restauration, dont Luzzi, un restaurant avec terrasse rooftop, ainsi que l’Andaz Lounge situé au cœur de l’établissement.

Les clients ont également accès à un centre de fitness équipé d’appareils Technogym. Un spa est également prévu prochainement et des soins pourront être proposés en chambre.

A lire aussi : Le premier Hyatt Regency d'Italie ouvrira à Rome en avril 2026

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
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Tags : hyatt, lisbonne, portugal
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