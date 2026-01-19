2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

Cette fusion n’a pas vocation à standardiser les offres, mais à mutualiser les compétences, les moyens et les capacités techniques. Les clients des trois entités bénéficient désormais d’un socle commun d’expertises, d’outils et de porteurs de risques, tout en conservant une approche individualisée. Assurever continue ainsi de proposer des solutions d’assurance adaptées aux besoins spécifiques de chaque client et aux attentes propres de leurs voyageurs, en tenant compte de leurs modèles économiques, de leurs typologies de clientèle et de leurs contraintes opérationnelles.



L’objectif est clair : permettre à chaque partenaire d’accéder aux meilleures solutions disponibles au sein du groupe, sans uniformisation, dans un cadre organisationnel harmonisé et simplifié.



Sur le plan opérationnel, cette organisation consolidée s’appuie sur des moyens renforcés. La mutualisation des équipes porte notamment à 20 le nombre de gestionnaires sinistres, permettant d’améliorer sensiblement les délais de traitement et la qualité du suivi des dossiers. Pour les agences partenaires, cela se traduit par une relation plus fluide, un accompagnement plus réactif et une meilleure lisibilité des parcours.



Par ailleurs, cette dynamique s’accompagne d’un portefeuille enrichi de trois nouveaux porteurs de risques, offrant à Assurever une capacité accrue à construire des dispositifs d’assurance sur mesure, en phase avec les évolutions du marché et les attentes des acteurs du tourisme.