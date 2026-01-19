2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

Fusion avec Valeurs Assurances et MICE Assurances, renforcement global des équipes, développement commercial soutenu et multiplication des actions terrain : Assurever se met en ordre de bataille pour conjuguer croissance, proximité et qualité de service, tout en capitalisant sur le meilleur de l’ADN des trois entités qui composaient encore le groupe en 2025.
La finalisation de la fusion entre Assurever, Valeurs Assurances et MICE Assurances constitue une étape clé dans l’histoire du courtier. Ce rapprochement stratégique donne naissance à une marque Assurever plus forte, plus lisible et plus cohérente, fondée sur la complémentarité des expertises et une vision partagée de l’assurance voyages.
Une fusion structurante au service d’une marque Assurever unifiée et renforcée
La finalisation de la fusion entre Assurever, Valeurs Assurances et MICE Assurances constitue une étape clé dans l’histoire du courtier. Ce rapprochement stratégique donne naissance à une marque Assurever plus forte, plus lisible et plus cohérente, fondée sur la complémentarité des expertises et une vision partagée de l’assurance voyages.
Cette fusion n’a pas vocation à standardiser les offres, mais à mutualiser les compétences, les moyens et les capacités techniques. Les clients des trois entités bénéficient désormais d’un socle commun d’expertises, d’outils et de porteurs de risques, tout en conservant une approche individualisée. Assurever continue ainsi de proposer des solutions d’assurance adaptées aux besoins spécifiques de chaque client et aux attentes propres de leurs voyageurs, en tenant compte de leurs modèles économiques, de leurs typologies de clientèle et de leurs contraintes opérationnelles.
L’objectif est clair : permettre à chaque partenaire d’accéder aux meilleures solutions disponibles au sein du groupe, sans uniformisation, dans un cadre organisationnel harmonisé et simplifié.
Sur le plan opérationnel, cette organisation consolidée s’appuie sur des moyens renforcés. La mutualisation des équipes porte notamment à 20 le nombre de gestionnaires sinistres, permettant d’améliorer sensiblement les délais de traitement et la qualité du suivi des dossiers. Pour les agences partenaires, cela se traduit par une relation plus fluide, un accompagnement plus réactif et une meilleure lisibilité des parcours.
Par ailleurs, cette dynamique s’accompagne d’un portefeuille enrichi de trois nouveaux porteurs de risques, offrant à Assurever une capacité accrue à construire des dispositifs d’assurance sur mesure, en phase avec les évolutions du marché et les attentes des acteurs du tourisme.
L’objectif est clair : permettre à chaque partenaire d’accéder aux meilleures solutions disponibles au sein du groupe, sans uniformisation, dans un cadre organisationnel harmonisé et simplifié.
Sur le plan opérationnel, cette organisation consolidée s’appuie sur des moyens renforcés. La mutualisation des équipes porte notamment à 20 le nombre de gestionnaires sinistres, permettant d’améliorer sensiblement les délais de traitement et la qualité du suivi des dossiers. Pour les agences partenaires, cela se traduit par une relation plus fluide, un accompagnement plus réactif et une meilleure lisibilité des parcours.
Par ailleurs, cette dynamique s’accompagne d’un portefeuille enrichi de trois nouveaux porteurs de risques, offrant à Assurever une capacité accrue à construire des dispositifs d’assurance sur mesure, en phase avec les évolutions du marché et les attentes des acteurs du tourisme.
Une dynamique commerciale soutenue et des signatures de référence
En parallèle de cette structuration interne, Assurever poursuit activement le développement de son réseau de partenaires. Ces derniers mois, le courtier a eu le plaisir d’accueillir plusieurs acteurs majeurs du tourisme, parmi lesquels Salaün Holidays, Voyages Rive Gauche, Voyages Bertolami et Chauchard Évasion. Ces nouvelles collaborations illustrent la confiance accordée à Assurever et à sa capacité à concevoir des solutions d’assurance alignées avec les enjeux de chaque réseau.
En complément de ces références emblématiques du voyage organisé, Assurever a également signé un acteur majeur du monde des colonies de vacances adhérents de RESOCOLO. Cette collaboration met en lumière l’expertise du courtier sur des problématiques spécifiques, notamment en matière de responsabilité, d’encadrement de publics jeunes et de gestion des risques, avec des solutions adaptées aux particularités de ce segment.
« Ces nouvelles signatures confirment la pertinence de notre approche. Nous construisons des solutions adaptées à chaque client », souligne Morgane David, Directrice commerciale. « Cette capacité de personnalisation est aujourd’hui un véritable facteur de différenciation.»
En complément de ces références emblématiques du voyage organisé, Assurever a également signé un acteur majeur du monde des colonies de vacances adhérents de RESOCOLO. Cette collaboration met en lumière l’expertise du courtier sur des problématiques spécifiques, notamment en matière de responsabilité, d’encadrement de publics jeunes et de gestion des risques, avec des solutions adaptées aux particularités de ce segment.
« Ces nouvelles signatures confirment la pertinence de notre approche. Nous construisons des solutions adaptées à chaque client », souligne Morgane David, Directrice commerciale. « Cette capacité de personnalisation est aujourd’hui un véritable facteur de différenciation.»
Un renforcement global des équipes pour accompagner la croissance
Pour soutenir cette dynamique et maintenir un haut niveau d’exigence dans l’accompagnement des partenaires, Assurever a engagé un renforcement global de ses équipes. En 2026, l’organisation commerciale repose sur 12 commerciaux terrain, présents sur l’ensemble du territoire national et en Belgique, sous la responsabilité de Maxime Drouet, Directeur des ventes.
Cette équipe constitue un levier essentiel pour garantir proximité, compréhension fine des besoins et réactivité opérationnelle.
« La proximité et la réactivité sont au cœur de notre approche. Être présents sur le terrain et apporter des réponses rapides et adaptées à chaque partenaire est essentiel pour Assurever», souligne Maxime Drouet.
Le service client est également renforcé et comptera désormais 9 collaborateurs, placés sous la responsabilité d’Amélie Drissi. Ce renforcement permet d’absorber la montée en charge de l’activité tout en maintenant un niveau de service élevé, en cohérence avec les engagements du courtier.
Cette organisation structurée, combinant équipes commerciales, service client, gestion des sinistres et direction, permet à Assurever de conjuguer développement et exigence opérationnelle.
« Investir dans nos équipes, c’est nous donner les moyens de tenir nos engagements auprès de nos partenaires et de construire une relation durable », précise Matthieu Drouet, Directeur général.
Cette équipe constitue un levier essentiel pour garantir proximité, compréhension fine des besoins et réactivité opérationnelle.
« La proximité et la réactivité sont au cœur de notre approche. Être présents sur le terrain et apporter des réponses rapides et adaptées à chaque partenaire est essentiel pour Assurever», souligne Maxime Drouet.
Le service client est également renforcé et comptera désormais 9 collaborateurs, placés sous la responsabilité d’Amélie Drissi. Ce renforcement permet d’absorber la montée en charge de l’activité tout en maintenant un niveau de service élevé, en cohérence avec les engagements du courtier.
Cette organisation structurée, combinant équipes commerciales, service client, gestion des sinistres et direction, permet à Assurever de conjuguer développement et exigence opérationnelle.
« Investir dans nos équipes, c’est nous donner les moyens de tenir nos engagements auprès de nos partenaires et de construire une relation durable », précise Matthieu Drouet, Directeur général.
La formation, un levier stratégique au cœur de l’accompagnement
Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, Assurever poursuit le développement de ses actions de formation à destination des vendeurs. Certifiée Qualiopi, l’Assurever Academy accompagne les agences partenaires dans le respect des obligations de conformité, tout en sécurisant leurs pratiques commerciales et leurs ventes.
Ces formations, conçues comme des outils opérationnels, permettent aux équipes de mieux maîtriser les mécanismes assurantiels et d’intégrer l’assurance dans leur parcours de vente, en toute conformité. Elles s’inscrivent pleinement dans la mission d’Assurever : permettre aux agences de voyages de se concentrer sur leur cœur de métier, en s’appuyant sur un partenaire expert et engagé.
Ces formations, conçues comme des outils opérationnels, permettent aux équipes de mieux maîtriser les mécanismes assurantiels et d’intégrer l’assurance dans leur parcours de vente, en toute conformité. Elles s’inscrivent pleinement dans la mission d’Assurever : permettre aux agences de voyages de se concentrer sur leur cœur de métier, en s’appuyant sur un partenaire expert et engagé.
Un premier trimestre 2026 placé sous le signe du terrain et de la proximité
Les premiers mois de l’année 2026 seront marqués par une forte présence terrain d’Assurever aux côtés de ses partenaires. Plusieurs rendez-vous structurants sont d’ores et déjà programmés, notamment la participation aux Forces de vente Selectour à Porto, au workshop Manor aux Salons Hoche à Paris, ainsi qu’au voyage du directoire Selectour à Hong Kong.
À ces événements s’ajoutent six workshops régionaux organisés au mois de mars, notamment dans le Sud-Est, afin de renforcer les échanges de proximité, partager les expertises et accompagner concrètement les agences partenaires dans leurs enjeux quotidiens.
À ces événements s’ajoutent six workshops régionaux organisés au mois de mars, notamment dans le Sud-Est, afin de renforcer les échanges de proximité, partager les expertises et accompagner concrètement les agences partenaires dans leurs enjeux quotidiens.
Une dynamique collective tournée vers l’avenir
Avec une marque unifiée, des équipes renforcées, des expertises mutualisées et une approche résolument sur mesure, Assurever aborde 2026 avec ambition et confiance. En capitalisant sur le meilleur des trois marques qui faisaient sa richesse en 2025, le courtier affirme aujourd’hui un positionnement clair : proposer des solutions d’assurance adaptées aux besoins de chaque client, tout en s’appuyant sur une organisation solide, réactive et pérenne.
Cette nouvelle étape marque la volonté d’Assurever de construire une croissance maîtrisée et durable, au service de l’ensemble des acteurs du tourisme, en restant fidèle à ses valeurs de proximité, d’expertise et d’engagement.
Cette nouvelle étape marque la volonté d’Assurever de construire une croissance maîtrisée et durable, au service de l’ensemble des acteurs du tourisme, en restant fidèle à ses valeurs de proximité, d’expertise et d’engagement.
Pour nous contacter
Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.
Email : information@assurever.com
Téléphone : 01 73 03 41 01
Site internet : www.assurever.com
Adresse :
TSA 82219
18039 BOURGES CEDEX
Pour plus d’information le service communication marketing :
Morgane DAVID – Directrice Commerciale
Email : morgane.david@assurever.com
Sasha PEREIRA DA COSTA – Responsable Pôle Support Commercial BtoB & Relations Réseaux Partenaires
Email : sasha.pereira@assurever.com
Email : information@assurever.com
Téléphone : 01 73 03 41 01
Site internet : www.assurever.com
Adresse :
TSA 82219
18039 BOURGES CEDEX
Pour plus d’information le service communication marketing :
Morgane DAVID – Directrice Commerciale
Email : morgane.david@assurever.com
Sasha PEREIRA DA COSTA – Responsable Pôle Support Commercial BtoB & Relations Réseaux Partenaires
Email : sasha.pereira@assurever.com