Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

TourMaG - Tropicalement Vôtre fête ses 30 ans cette année. Vous évoquez le lancement d’un nouveau carnet d'évasion, de quoi s’agit-il ?



Pierre Cosentino : Ce carnet d’Evasion est là pour célébrer les 30 ans de Tropicalement Vôtre. Il s’agit de faire rêver nos nombreux voyageurs qui explorent nos destinations phares : l'océan Indien, les Caraïbes, l'Afrique, le Moyen-Orient, le Pacifique...



Tropicalement Vôtre est une très belle marque et c’est l’occasion de rendre hommage à Bertrand Noel, son fondateur, ainsi qu’à l’ensemble des équipes qui ont participé à son succès.



TourMaG - Dans un marché de plus en plus concentré, comment Nautil marque-t-il son indépendance ?



Pierre Cosentino : Justement en restant indépendant ! En restant fidèle à nos valeurs et à notre conception du voyage. Et en continuant à développer notre technologie « in-house », notamment la connectivité auprès de nos principaux partenaires...



TourMaG - Le groupe a vécu une migration technologique en 2025. Concrètement de quoi s’agit-il et qu’apportent ces nouveaux outils ?



Pierre Cosentino : Nous avons vécu deux temps forts technologiques en 2025. D'abord, le déploiement de nouveaux outils de production pour Tropicalement Vôtre. Comme le souligne, Céline, l'une de nos créatrices voyage à Lyon, « Le nouvel outil a changé notre façon de travailler au quotidien : nous sommes plus rapides, plus efficaces, et ça nous permet de proposer de meilleurs devis à nos clients. ». Cela résume l'intérêt de cette solution.



Ensuite, nous avons effectué la refonte complète du site Mauritius Travel pour optimiser l'expérience client.