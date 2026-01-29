TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

L'interview de Pierre Cosentino, PDG de Nautil


Après une année marqué par l'intégration de nouvelle solution technologique, le groupe Nautil qui regroupe les marques OOVATU, Mauritius Travel et Tropicalement Vôtre espère atteindre 75 millions d'euros de volume d'affaires pour 2026 et 100 millions d'euros à moyen terme. Le point avec Pierre Cosentino, PDG du Groupe.


Rédigé par le Vendredi 30 Janvier 2026

Pierre Cosentino
Pierre Cosentino
Aer Lingus
TourMaG - Nautil vise 75 millions d'euros de volume d'affaires pour 2026. Dans uneprécédente interview réalisée 2024, l'objectif annoncé pour 2026 était de 100 millions d'euros de volume d'affaires. Comment analysez-vous cet ajustement ?

Pierre Cosentino : C'est exact. Nous avons dû faire un choix entre intégration et croissance. Nous avons choisi l'intégration !

Une révolution culturelle et technologique pour offrir aux équipes de Tropicalement Vôtre, les mêmes conditions de travail que celles de Nautil : comptabilité, GDS, outils internes, process... Car l'ADN du groupe, c'est : « le mieux, plutôt que le plus ». Ce qui nous a délibérément conduit à mettre entre parenthèses la croissance en 2025.

Je tiens à féliciter l'ensemble des équipes d'avoir su s’adapter à autant de changements en si peu de temps. Quand on sait la difficulté à faire bouger les lignes, les équipes ont été formidables ! Pour autant l’objectif de 100 millions reste un objectif à moyen terme.

"L'intégration des process et de nos outils a pesé sur le premier trimestre"

Autres articles
TourMaG - Comment s’est déroulée l’année 2025 et quel volume avez-vous réalisé ?

Pierre Cosentino : L'intégration des process et de nos outils a pesé sur le premier trimestre, tout comme les baisses marquées sur des marchés importants comme l'Île Maurice ou les États-Unis, mais nous avons connu une reprise d'activité positive depuis septembre.

Pour ce qui est des volumes d'affaires, 2025 se termine à l'équivalent de 2024.

TourMaG - L'acquisition de Tropicalement Vôtre en septembre 2024 a été un "tournant stratégique majeur" selon les termes indiqués dans votre communiqué. Quel est aujourd'hui le poids de cette marque dans les revenus globaux du groupe par rapport à OOVATU et Mauritius Travel ? 

Pierre Cosentino : Aujourd'hui, notre répartition du chiffre d'affaires s'établit à 50% pour Oovatu, et 25% chacun pour Mauritius Travel et Tropicalement Vôtre.

Tropicalement Vôtre va fêter ses 30 ans

TourMaG - Tropicalement Vôtre fête ses 30 ans cette année. Vous évoquez le lancement d’un nouveau carnet d'évasion, de quoi s’agit-il ?

Pierre Cosentino : Ce carnet d’Evasion est là pour célébrer les 30 ans de Tropicalement Vôtre. Il s’agit de faire rêver nos nombreux voyageurs qui explorent nos destinations phares : l'océan Indien, les Caraïbes, l'Afrique, le Moyen-Orient, le Pacifique...

Tropicalement Vôtre est une très belle marque et c’est l’occasion de rendre hommage à Bertrand Noel, son fondateur, ainsi qu’à l’ensemble des équipes qui ont participé à son succès.

TourMaG - Dans un marché de plus en plus concentré, comment Nautil marque-t-il son indépendance ?

Pierre Cosentino : Justement en restant indépendant ! En restant fidèle à nos valeurs et à notre conception du voyage. Et en continuant à développer notre technologie « in-house », notamment la connectivité auprès de nos principaux partenaires...

TourMaG - Le groupe a vécu une migration technologique en 2025. Concrètement de quoi s’agit-il et qu’apportent ces nouveaux outils  ?

Pierre Cosentino : Nous avons vécu deux temps forts technologiques en 2025. D'abord, le déploiement de nouveaux outils de production pour Tropicalement Vôtre. Comme le souligne, Céline, l'une de nos créatrices voyage à Lyon, « Le nouvel outil a changé notre façon de travailler au quotidien : nous sommes plus rapides, plus efficaces, et ça nous permet de proposer de meilleurs devis à nos clients. ». Cela résume l'intérêt de cette solution.

Ensuite, nous avons effectué la refonte complète du site Mauritius Travel pour optimiser l'expérience client.

Toute l'équipe Nautil en "Flex office" à l'Ile Maurice

TourMaG - Vous avez ouvert des bureaux à Bordeaux, Lille, Lyon et Paris. Comptez-vous ouvrir des bureaux dans d’autres villes cette année  ?

Pierre Cosentino : Non, nous n'avons pas prévu d’autres implantations pour le moment.

TourMaG - Vous avez emmené vos 90 collaborateurs à l'île Maurice pour une semaine de "flex office" et de cohésion. Quel est l’objectif d’une telle opération ?

Pierre Cosentino : Célébrer, se retrouver, partager et donc fédérer ! Nous avions harmonisé les process et les outils, il fallait harmoniser les cœurs. L'île Maurice était notre façon de dire : nous sommes désormais UN collectif.

C'était un investissement dans notre actif le plus précieux : l'esprit d'équipe. Nous voulions que chacun vive concrètement ce que signifie appartenir au groupe Nautil.

D'ailleurs, le 24 février, nous fêterons avec nos amis et partenaires Sun𝘭𝘪𝘧𝘦, Corsair et XPlorassur l'arrivée de notre dodo, une sculpture en bois de près d'un mètre cinquante. 

