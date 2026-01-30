TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hinaupoko Devèze retrouve la Polynésie à bord d’Air Tahiti Nui

Le retour de Miss France 2026 en Polynésie française


Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, a effectué son premier retour officiel en Polynésie française à bord d’un vol d’Air Tahiti Nui. Un déplacement symbolique, ponctué de rendez-vous officiels et médiatiques, qui met en lumière le rôle de la compagnie aérienne dans la liaison entre la métropole et le territoire polynésien.


Rédigé par le Vendredi 30 Janvier 2026

Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, a effectué son premier retour officiel en Polynésie française - Photo : Air Tahiti Nui / Tekohu MOU
Aer Lingus
Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, a voyagé entre Paris et Papeete à bord d’un appareil d’Air Tahiti Nui à l’occasion de son premier retour officiel en Polynésie française depuis son élection.

Couronnée Miss France le 6 décembre dernier au Zénith d’Amiens Métropole devant plus de 6,7 millions de téléspectateurs sur TF1, Hinaupoko Devèze est la cinquième Miss Tahiti à remporter le titre national.

Lors de la cérémonie, elle avait mis en avant ses origines polynésiennes et son attachement à son territoire.

Dans le cadre de ce déplacement, Air Tahiti Nui a été choisie comme compagnie partenaire.

Le départ a eu lieu le dimanche 25 janvier depuis l’aéroport Paris–Charles de Gaulle à destination de Papeete, à bord du "Tahitian Dreamliner" de la compagnie.

Un premier déplacement officiel au Fenua

L’arrivée de Miss France 2026 à l’aéroport international de Tahiti-Faa’a s’est déroulée le même jour à partir de 23 heures.

Ce séjour a été marqué par plusieurs rendez-vous officiels et médiatiques, ainsi que par des rencontres avec ses proches, tout au long de la semaine.

Pour Air Tahiti Nui, ce voyage s’inscrit dans son positionnement de compagnie reliant la France métropolitaine et la Polynésie française, et dans sa volonté de valoriser la culture polynésienne à l’international.

La compagnie aérienne a adressé ses félicitations à Hinaupoko Devèze.


Tags : air tahiti nui, tahiti
