Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Arrivée d'un billet unique dès juin 2026

Air Tahiti Nui et Air Tahiti ont officialisé la signature d'un accord de partage de code (codeshare) afin de fluidifier les déplacements au sein du Pacifique Sud. Ce partenariat devrait faciliter la vie des voyageurs, aussi bien dans la région que sur les lignes long-courriers.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 19 Janvier 2026

