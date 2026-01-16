Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Le 22 décembre dernier, Air Tahiti Nui et Air Tahiti ont officialisé la signature d'un accord de partage de code (codeshare) afin de fluidifier les déplacements au sein du Pacifique Sud.
Le périmètre initial de cet accord se concentre sur deux destinations majeures du réseau régional.
Les passagers pourront bénéficier d'une continuité de service vers Bora Bora, avec une fréquence allant jusqu'à six vols quotidiens, ainsi que vers Rarotonga, aux îles Cook, à raison de deux rotations hebdomadaires.
Cette synergie entre les Boeing 787-9 « Tahitian Dreamliner » d'Air Tahiti Nui et les ATR 72 d'Air Tahiti garantit une optimisation des flux touristiques et une meilleure visibilité des îles polynésiennes sur les marchés émetteurs internationaux.
Dès le 2 juin 2026, Air Tahiti Nui pourra apposer son code TN sur des vols inter-îles opérés par Air Tahiti.
Pour les voyageurs en provenance de Paris, Los Angeles ou Tokyo, cette collaboration signifie la possibilité de réserver un itinéraire complet sous un seul titre de transport.
Un levier stratégique pour l'attractivité du réseau
Cette nouvelle étape franchie par les deux fleurons de l'aérien polynésien s'inscrit dans une volonté commune de renforcer l'attractivité de la destination.
En simplifiant l'organisation des voyages multi-îles, les compagnies répondent aux attentes de fluidité des clientèles premium et internationales.
Pour les dirigeants des deux entités, ce partage de code marque l'aboutissement d'une coopération commerciale de longue date, visant à faire de Tahiti un hub encore plus accessible et compétitif pour l'exploration de la région Pacifique.
A lire aussi : Air Tahiti Nui va-t-elle changer de pilote ?
