TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Arrivée d'un billet unique dès juin 2026


Air Tahiti Nui et Air Tahiti ont officialisé la signature d'un accord de partage de code (codeshare) afin de fluidifier les déplacements au sein du Pacifique Sud. Ce partenariat devrait faciliter la vie des voyageurs, aussi bien dans la région que sur les lignes long-courriers.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Air Tahiti Nui et Air Tahiti annoncent un accord de partage de code ©DepositPhotos/dmediapro
Air Tahiti Nui et Air Tahiti annoncent un accord de partage de code ©DepositPhotos/dmediapro
CroisiEurope
Le 22 décembre dernier, Air Tahiti Nui et Air Tahiti ont officialisé la signature d'un accord de partage de code (codeshare) afin de fluidifier les déplacements au sein du Pacifique Sud.

Le périmètre initial de cet accord se concentre sur deux destinations majeures du réseau régional.

Les passagers pourront bénéficier d'une continuité de service vers Bora Bora, avec une fréquence allant jusqu'à six vols quotidiens, ainsi que vers Rarotonga, aux îles Cook, à raison de deux rotations hebdomadaires.

Cette synergie entre les Boeing 787-9 « Tahitian Dreamliner » d'Air Tahiti Nui et les ATR 72 d'Air Tahiti garantit une optimisation des flux touristiques et une meilleure visibilité des îles polynésiennes sur les marchés émetteurs internationaux.

Dès le 2 juin 2026, Air Tahiti Nui pourra apposer son code TN sur des vols inter-îles opérés par Air Tahiti.

Pour les voyageurs en provenance de Paris, Los Angeles ou Tokyo, cette collaboration signifie la possibilité de réserver un itinéraire complet sous un seul titre de transport.

Un levier stratégique pour l'attractivité du réseau

Autres articles
Cette nouvelle étape franchie par les deux fleurons de l'aérien polynésien s'inscrit dans une volonté commune de renforcer l'attractivité de la destination.

En simplifiant l'organisation des voyages multi-îles, les compagnies répondent aux attentes de fluidité des clientèles premium et internationales.

Pour les dirigeants des deux entités, ce partage de code marque l'aboutissement d'une coopération commerciale de longue date, visant à faire de Tahiti un hub encore plus accessible et compétitif pour l'exploration de la région Pacifique.

A lire aussi : Air Tahiti Nui va-t-elle changer de pilote ?

Lu 278 fois

Tags : air tahiti, air tahiti nui
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

Air Europa vous présente ses vœux et ses nouveautés pour 2026 : départ depuis Genève et nouvelle destination Johannesburg.

Air Europa vous présente ses vœux et ses nouveautés pour 2026 : départ depuis Genève et nouvelle destination Johannesburg.
Après avoir ouvert Zurich il y a 10 ans Air Europa renforce sa présence au cœur des Alpes avec sa...
Dernière heure

Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Croisières Secrètes : quand la croisière devient un outil d’événementiel premium

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations
Production

Production

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans
AirMaG

AirMaG

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers
Transport

Transport

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Espagne : un accident de trains fait 39 morts
La Travel Tech

La Travel Tech

Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen

Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias