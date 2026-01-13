Autant dire que ce profil donne plutôt à Lionel Guérin une légitimité pour tenter de « métamorphoser » Air Tahiti Nui selon la volonté du Président Moetai Brotherson. Rien n’est décidé, semble-t-il, à l’heure où nous écrivons.



Si effectivement Philippe Marie quitte son poste, les défis à relever pour la ou le prochain DG de la compagnie à la fleur de tiaré sont conséquents.



Avec une seule ligne bénéficiaire au départ de Papeete vers Los Angeles, l’année 2026 devrait être le début d’un nouveau cycle pour revenir à la rentabilité dés que possible. Déjà, la décision a été prise de mettre fin au mois de février prochain à la liaison directe entre Papeete et Seattle inaugurée en 2022 et qui, selon l’étude du cabinet Arthur D. Little citée par Radio 1, s’est traduite par 14 M€ de pertes en 2024.



Et c’est l’ensemble des routes du réseau qui est en question désormais.



La ligne de et vers Paris n’est pas menacée, mais celle entre Papeete et le Japon, elle est regardée de près. Plutôt dynamique jusqu’en 2019, elle n’a jamais vraiment pu se remettre du Covid et attend désespérément le retour des Japonais.



Faudra-t-il aller chercher une autre clientèle, fermer et ouvrir d’autres lignes ? « Peut-être Dallas aux États-Unis (…) On va essayer avec Sydney, et après voir si on maintient l’ouverture vers l’Asie par Sydney et fermer Narita. » confiait récemment au portail des Outre-mer France info, Élise Vanaa, membre du conseil d'administration d'ATN.



Tout est sur la table, y compris l’acquisition de nouveaux appareils comme l’A321XLR pour envisager aussi d’autres routes comme Honolulu ou même San Francisco.



Concernant les appareils en service actuellement, les Boeing 787-9, certains contrats de location prendront fin en 2028 et il n’est donc pas trop tôt pour anticiper éventuellement un changement de flotte avec un arbitrage entre Airbus et Boeing.



Pour l’heure, la feuille de route de la nouvelle direction sera de faire retrouver à la compagnie sa rentabilité sans qu’il soit besoin pour le pays et dans les prochaines années de voter des subventions pour équilibrer les comptes, ce qui sera encore le cas cette année.



À ce sujet, on avait cru comprendre que le Président Moetai Brotherson voulait faire rapidement rentrer des partenaires au capital d’ATN . « Un gros » avait été identifié l'année dernière selon la direction mais à ce jour rien ne s’est concrétisé de ce côté-là.