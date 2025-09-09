Air Tahiti Nui : l’heure des choix [ABO]

Avec une optimisation de son réseau, de sa flotte et des alliances, la compagnie à la fleur de Tiaré peut espérer « voler de ses propres ailes », mais le gouvernement devra également veiller et encourager à ce que les capacités d’accueil puissent suivre.



En 2024, et selon l’ISPF, son institut de statistique, la Polynésie française a franchi un cap historique avec un nombre record de touristes, dépassant pour la première fois les 263 000 visiteurs.



L’objectif pour 2050 est de 650 000 touristes et implique de doubler la capacité hôtelière actuelle (les hôtels, les pensions et les bateaux).



Aussi, l’aéroport FAA'A à Papeete devra aussi se réinventer dans le cadre d’une nouvelle concession.



Mais ce feuilleton dure depuis presque 15 ans avec d’incessantes bagarres juridiques entre les différents candidats reportant d’année en année l’attribution de la concession qui permettrait des travaux en profondeur.



En attendant, on maintient comme on peut le fonctionnement de ce vieil aéroport avec des investissements temporaires.



Si pour retrouver la rentabilité Air Tahiti Nui fait le choix de suivre les préconisations du cabinet de conseil telles qu’elles sont décrites par le site Radio1 c’est une petite révolution que devrait connaître la compagnie dans les années qui viennent.



Contactée par TourMaG, la direction d'Air Tahiti Nui n'a pas souhaité réagir à ce stade.



*1 million Fcfp = 8 380 euros