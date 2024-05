Air Tahiti Nui : Philippe Marie, un nouveau PDG et des défis à relever 🔑

C’est notre inquiétude, ne pas pouvoir vendre de vols parce qu’il n’y a pas de capacité hôtelière alors que l’offre est là.

Pour l’instant et grâce à une trésorerie saine, Air Tahiti Nui détenue à 85% par le gouvernement de la Polynésie a de quoi tenir, mais Moetai Brotherson , le Président veut une révolution.Un nouvel homme à la tête de la compagnie peut incarner ce changement, mais les cartes sont aussi en grande partie dans les mains de ce territoire.En effet c’estalors que les coûts ont augmenté ces dernières années de 35% dans les Outre-mer.Également, les ventes de la compagnie aérienne dépendent aussi de la politique touristique du gouvernement.» alertait déjà Michel Monvoisin dans les colonnes de TourMaG en septembre 2022. Réguler la concurrence aérienne, favoriser et inciter les promoteurs à investir dans la construction de nouveaux hôtels sont de la responsabilité du politique et constituent des clés pour la croissance et la rentabilité d’air Tahiti Nui.