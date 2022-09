Air Tahiti Nui : "L'offre en sièges est le double de la capacité hôtelière polynésienne !" 🔑

TourMaG : Nous l’avions déjà évoqué lors de notre dernier entretien...



Michel Monvoisin : Elle est bien là ! IATA nous a informés que nous avions battu un record du monde ! 45% d’augmentation de capacité depuis 2019. On n’a jamais vu cela ailleurs.



TourMaG : Quel est le prochain opérateur qui arrive en Polynésie ?



Michel Monvoisin : Delta en décembre prochain au départ de Los Angeles avec trois fréquences par semaine. Ils vendent mais il faut préciser que c’est sous réserve de l’approbation par le pays.



C’est assez surprenant car c‘est en joint-Venture avec Air France qui avait déjà augmenté ses capacités en passant de trois à cinq fréquences. Il y aura donc huit fréquences soit environ une augmentation de 130%. C’est très ambitieux.



Je dirais toujours que la concurrence c’est bien mais le problème c’est qu’il n’y a plus de corrélation aujourd’hui entre le nombre de sièges et le réceptif.



La capacité hôtelière de la Polynésie ne correspond pas à l’offre en sièges. On n’est pratiquement au double.



Cette "suroffre" est problématique pour tous. Tout l’été beaucoup ont répercuté l’inflation sur les prix ce que nous n’avons pas fait. Toute la performance est partie dans le carburant parce qu’il est difficile d'augmenter ses prix sur cette destination. « On se surveille » . La surcharge carburant ne passe pas notamment sur la classe économique.



Notre belle offre sur les classes avant avec la premium et la business nous permet cependant de compenser. La demande est là.