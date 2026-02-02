L’Indochine en 2026 : à quoi s’attendre ?

Cambodge - des offres plus agiles et un vrai potentiel “mer + culture”
Après une année 2025 contrastée, le Cambodge aborde 2026 avec une marge de créativité commerciale intéressante. Quand la demande bouge davantage, les offres et promotions deviennent souvent plus réactives, ce qui peut aider à stimuler les ventes hors pics et à lisser la saison.
Côté expérience, Angkor reste évidemment un pilier, mais la “carte mer” prend de plus en plus de place dans les combinés. Les îles et le littoral du sud séduisent une clientèle en recherche de déconnexion, avec une montée en gamme progressive de l’hébergement. L’ouverture de JATI Koh Russey illustre bien ce mouvement et élargit les possibilités de fin de séjour après Siem Reap ou Phnom Penh.
Enfin, sur le plan des accès, 2026 sera la première année pleine d’exploitation du nouvel aéroport de Phnom Penh (Techo International Airport), entré en service en septembre 2025 et inauguré officiellement en octobre 2025. Concrètement, cela crée de nouveaux repères pour les flux et, potentiellement, une arrivée plus fluide pour les voyageurs.
Dans ce contexte, Aurora Travel prévoit de continuer à soutenir la mise en marché du Cambodge auprès des professionnels, notamment via des actions terrain (type éductours), en collaboration avec les acteurs touristiques locaux.
Laos - la montée en puissance “douce” d’une destination nature
Souvent qualifié de destination discrète, le Laos entre dans une phase particulièrement intéressante: la reprise s’accompagne d’investissements plus visibles dans la connectivité, et la nature devient un argument central, pas seulement un décor. Pour les agences, c’est aussi une opportunité de différenciation: le Laos répond très bien à une demande en hausse pour des itinéraires plus calmes, plus authentiques, et souvent plus “déconnectés” que sur les grands axes classiques.
L’accessibilité continue de s’améliorer. Au-delà de la ligne ferroviaire Chine–Laos (Kunming–Vientiane), qui soutient les flux régionaux et redessine certains itinéraires, l’aéroport international de Luang Prabang fait l’objet d’un projet de modernisation via un partenariat public-privé, avec une étape annoncée pour début 2026.
Vietnam - grands projets, et un changement majeur à anticiper au sud
Au Vietnam, 2026 s’inscrit dans une séquence de grands projets. Beaucoup ont été annoncés, certains prendront encore du temps.
Le sujet le plus commenté reste l’aéroport international de Long Thành, avec un basculement progressif d’une partie des vols internationaux depuis l’aéroport actuel de Tân Sơn Nhất. Pour les opérateurs, c’est un sujet très concret: la logistique d’arrivée et de départ peut évoluer, tout comme les horaires et les correspondances. Il faudra donc suivre de près les annonces des compagnies et les arbitrages de routings.
Autre temps fort à noter dans le calendrier pro: ITE HCMC 2026 aura lieu du 27 au 29 août 2026 à Hô Chi Minh-Ville. Dans ce cadre, Aurora Travel prévoit, avec Vietnam Airlines et Ho Chi Minh Tourism, de relancer un FAM Trip francophone, dans la continuité des éditions précédentes. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà vous inscrire via ce lien ou par e-mail à francais@auroratravel.asia
Bilan des FAM Trips organisés en 2024 et 2025
Bilan des FAM Trips organisés en 2024 et 2025
Focus produit : GIR Vietnam francophones
Pour les agences qui cherchent une solution facile à vendre et simple à opérer, le format départs garantis reste une réponse très efficace, surtout quand le client veut du confort, un rythme clair et un budget maîtrisé.
Aurora Travel met en avant pour 2026 des programmes GIR Vietnam francophones, conçus pour des petits groupes, avec un bon équilibre entre incontournables et expériences plus immersives (visites chez l’habitant, découvertes culturelles et naturelles), en demi-pension. Les départs sont annoncés confirmés à partir de 2 participants et limités à 16 personnes par date, avec possibilités d’extensions balnéaires ou d’extension vers Siem Reap.
👉 Télécharger le flyer GIR 2026
Pour les détails et tarifs nets (marge à ajouter) : francais@auroratravel.asia
3 questions à Olivier (Aurora Travel)
Quelles évolutions vois-tu le plus clairement dans les attentes des voyageurs en 2026 (rythmes, thèmes, niveau de confort, budget) ?
On sent de plus en plus que les clients savent qu’il est devenu impossible de “tout voir” en deux semaines. Il y a quelques années, le Vietnam (et plus largement l’Indochine) était souvent perçu comme un voyage “une fois dans la vie”. Aujourd’hui, nous recevons davantage de demandes de voyageurs qui reviennent: plutôt que de traverser tout le pays, ils choisissent une seule région, prennent plus de temps et vont plus en profondeur, notamment pour mieux vivre la culture locale. Cette évolution est importante, car l’Indochine n’est plus une région de niche: elle est en concurrence directe avec d’autres grandes destinations asiatiques, et la valeur se joue aussi dans la qualité du rythme, pas seulement dans la quantité d’étapes.
Sur tes destinations, quels sont les “game changers” opérationnels en 2026 (accès, logistique, saisonnalité, nouvelles zones à ouvrir) ?
Le changement le plus visible, côté Vietnam, sera l’évolution autour de Long Thành. L’aéroport actuel de Tân Sơn Nhất est très proche du centre-ville d’Hô Chi Minh-Ville, alors que Long Thành est plus éloigné. Cela impose d’anticiper différemment les transferts et les timings, surtout pour les arrivées tardives ou les correspondances. En contrepartie, l’augmentation de capacité est un vrai point positif, car la congestion actuelle (files, contrôles, stress passagers) pèse parfois sur l’expérience.
Comment aides-tu les agences et tour-opérateurs à vendre une région aussi riche en expériences, où il est parfois difficile de savoir “quoi mettre en avant”?
C’est vrai: en Indochine, on peut facilement proposer une expérience différente chaque jour, et certains clients veulent changer de lieu très fréquemment. Notre rôle, c’est d’aider nos partenaires à faire des choix simples et cohérents, en expliquant clairement ce que chaque expérience “apporte” au voyage. Concrètement, cela passe par des formations régulières (en présentiel lors des visites, sur les salons ou en visio), et aussi par une relation humaine suivie, particulièrement importante dans une période de transformation technologique rapide. Nous mettons également à disposition des supports dédiés (portails agents FIT et MICE) et nous organisons chaque année des FAM Trips avec des partenaires (offices de tourisme, compagnies aériennes) pour que les agents puissent vivre les destinations sur le terrain.
