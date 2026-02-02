L’Indochine en 2026 : à quoi s’attendre ?

Quelles évolutions vois-tu le plus clairement dans les attentes des voyageurs en 2026 (rythmes, thèmes, niveau de confort, budget) ?



On sent de plus en plus que les clients savent qu’il est devenu impossible de “tout voir” en deux semaines. Il y a quelques années, le Vietnam (et plus largement l’Indochine) était souvent perçu comme un voyage “une fois dans la vie”. Aujourd’hui, nous recevons davantage de demandes de voyageurs qui reviennent: plutôt que de traverser tout le pays, ils choisissent une seule région, prennent plus de temps et vont plus en profondeur, notamment pour mieux vivre la culture locale. Cette évolution est importante, car l’Indochine n’est plus une région de niche: elle est en concurrence directe avec d’autres grandes destinations asiatiques, et la valeur se joue aussi dans la qualité du rythme, pas seulement dans la quantité d’étapes.



Sur tes destinations, quels sont les “game changers” opérationnels en 2026 (accès, logistique, saisonnalité, nouvelles zones à ouvrir) ?



Le changement le plus visible, côté Vietnam, sera l’évolution autour de Long Thành. L’aéroport actuel de Tân Sơn Nhất est très proche du centre-ville d’Hô Chi Minh-Ville, alors que Long Thành est plus éloigné. Cela impose d’anticiper différemment les transferts et les timings, surtout pour les arrivées tardives ou les correspondances. En contrepartie, l’augmentation de capacité est un vrai point positif, car la congestion actuelle (files, contrôles, stress passagers) pèse parfois sur l’expérience.



Comment aides-tu les agences et tour-opérateurs à vendre une région aussi riche en expériences, où il est parfois difficile de savoir “quoi mettre en avant”?



C’est vrai: en Indochine, on peut facilement proposer une expérience différente chaque jour, et certains clients veulent changer de lieu très fréquemment. Notre rôle, c’est d’aider nos partenaires à faire des choix simples et cohérents, en expliquant clairement ce que chaque expérience “apporte” au voyage. Concrètement, cela passe par des formations régulières (en présentiel lors des visites, sur les salons ou en visio), et aussi par une relation humaine suivie, particulièrement importante dans une période de transformation technologique rapide. Nous mettons également à disposition des supports dédiés (portails agents FIT et MICE) et nous organisons chaque année des FAM Trips avec des partenaires (offices de tourisme, compagnies aériennes) pour que les agents puissent vivre les destinations sur le terrain.