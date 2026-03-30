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Calafell Evasion ouvre la saison 2026 avec un printemps déjà bien rempli

Route des Orangers, Fallas, Festival de la Danse… les premières opérations de l'année ont tenu leurs promesses. Le mois d’avril s’annonce dans la même lancée.


Les spécialistes de la péninsule Ibérique abordent 2026 avec un printemps qui a d'ores et déjà convaincu. Retour sur une ouverture de saison réussie, et focus sur les opérations qui se présenteront en avril.


Rédigé par le Lundi 30 Mars 2026 à 00:05

Fallas de Valence © Calafell Evasión
Fallas de Valence © Calafell Evasión
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Un démarrage de saison haut en couleurs


Les premiers mois de 2026 ont tenu toutes leurs promesses. La Route des Orangers, proposée sur la Costa del Azahar, a réuni des groupes enthousiastes autour d'un programme original : visite d'un champ d'agrumes, dégustation de jus, liqueurs et confitures artisanales, et découverte de la ville de Valence avec sa majestueuse Cité des Sciences.

Les retours ont été unanimes : une expérience dépaysante, originale, idéale pour un groupe à la recherche d'authenticité.

Fallas de Valence © Calafell Evasión
Fallas de Valence © Calafell Evasión
À Valence toujours, les Fallas ont une nouvelle fois tenu leur réputation. Calafell Evasión a accompagné ses groupes au cœur de l'une des fêtes les plus spectaculaires d'Europe : l'Offrande des fleurs à la Vierge, les défilés de falleros en habits traditionnels, et surtout la « Crema », la crémation nocturne des monuments en bois qui plonge les visiteurs dans une atmosphère unique.

Enfin, la 22ème édition du Festival de la Danse a, une fois de plus, fait l'unanimité. Bals latinos dans une salle privée, soirée blanche et pour les moins experts, des séances d’initiation : la formule éprouvée séduit chaque année davantage de groupes amateurs de danse, et les opérations de mars ont été un franc succès. L'orchestre Dominique & Stéphanie Floquet, trois passionnés, ont apporté une ambiance festive et chaleureuse répandant la bonne humeur à chaque note !

Avril : le mois idéal pour découvrir (ou redécouvrir) l'Espagne

Le mois d'avril concentre certains des programmes les plus inspirants de la saison. L'Espagne se réveille en douceur, les températures sont idéales, les sites peu surchargés, et les couleurs printanières offrent un décor exceptionnel.
Sur la Costa Brava, le séjour Randonnée permet de parcourir les sentiers médiévaux du Bas Ampurdan, de longer les rivières, et de découvrir des villages insoupçonnés au pied des massifs de Gavarres. Parfait pour les personnes en quête de nature et de patrimoine.

Retrouvez également la Calçotade & Féria de Abril alliant saveurs et spectacle : déjeuner spécial calçots avec sa sauce, grillade de viandes, et un show flamenco de La Masia. Une formule festive et gourmande, idéale pour s'immerger dans la culture catalane.

Pour les amateurs de bien-être, le séjour Balnéo Costa Brava propose un séjour alliant relaxation avec des soins et découverte grâce à de belles escapades : jardins de Santa Clotilde, visite de Besalú et de Gérone. Un cocktail de ressourcement et de découverte.

Du côté des grands circuits, l'Andalousie Étoile Autocar, propose un séjour d’excursions de Córdoue à Grenade en passant par Séville, Ronda et Málaga. Un classique qui ne vieillit pas et qui ravie toujours les amateurs de visites, dans la magnifique Andalousie.

Les amoureux du Portugal seront quant à eux heureux de savoir que le Portugal Étoile Autocar est accessible dès le mois d'avril. Une occasion de traverser le pays en y découvrant les plus authentiques et pittoresques villages avant l'arrivée des grandes foules.

Que ce soit pour des personnes, en quête de fête, de nature, de culture ou de détente, Calafell Evasion a pensé une offre à la hauteur de chaque envie. Trente ans d'expérience sur la péninsule Ibérique, et toujours autant d'enthousiasme à faire voyager des groupes dans les meilleures conditions, pour une expérience inoubliable.

Calafell Evasion ouvre la saison 2026 avec un printemps déjà bien rempli
Calafell Evasion, Espagne et Portugal

info@calafellevasion.com
(+34) 977 37 30 15
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Tags : Calafell Evasión
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