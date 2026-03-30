Calafell Evasion ouvre la saison 2026 avec un printemps déjà bien rempli

Le mois d'avril concentre certains des programmes les plus inspirants de la saison. L'Espagne se réveille en douceur, les températures sont idéales, les sites peu surchargés, et les couleurs printanières offrent un décor exceptionnel.

Sur la Costa Brava, le séjour Randonnée permet de parcourir les sentiers médiévaux du Bas Ampurdan, de longer les rivières, et de découvrir des villages insoupçonnés au pied des massifs de Gavarres. Parfait pour les personnes en quête de nature et de patrimoine.



Retrouvez également la Calçotade & Féria de Abril alliant saveurs et spectacle : déjeuner spécial calçots avec sa sauce, grillade de viandes, et un show flamenco de La Masia. Une formule festive et gourmande, idéale pour s'immerger dans la culture catalane.



Pour les amateurs de bien-être, le séjour Balnéo Costa Brava propose un séjour alliant relaxation avec des soins et découverte grâce à de belles escapades : jardins de Santa Clotilde, visite de Besalú et de Gérone. Un cocktail de ressourcement et de découverte.



Du côté des grands circuits, l'Andalousie Étoile Autocar, propose un séjour d’excursions de Córdoue à Grenade en passant par Séville, Ronda et Málaga. Un classique qui ne vieillit pas et qui ravie toujours les amateurs de visites, dans la magnifique Andalousie.



Les amoureux du Portugal seront quant à eux heureux de savoir que le Portugal Étoile Autocar est accessible dès le mois d'avril. Une occasion de traverser le pays en y découvrant les plus authentiques et pittoresques villages avant l'arrivée des grandes foules.



Que ce soit pour des personnes, en quête de fête, de nature, de culture ou de détente, Calafell Evasion a pensé une offre à la hauteur de chaque envie. Trente ans d'expérience sur la péninsule Ibérique, et toujours autant d'enthousiasme à faire voyager des groupes dans les meilleures conditions, pour une expérience inoubliable.