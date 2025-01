Top des destinations qui ont marqué le tourisme mondial en 2024

Le Moyen-Orient, avec 95 millions d'arrivées, a conservé sa position de région la plus performante par rapport à 2019, affichant une hausse de 32 % des arrivées internationales en 2024 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, bien que cela ne représente qu'une augmentation de 1 % par rapport à 2023.



L'Afrique a accueilli 74 millions d'arrivées, soit une progression de 7 % par rapport à 2019 et de 12 % par rapport à 2023.



L'Europe, première destination mondiale, a enregistré 747 millions d'arrivées internationales en 2024, marquant une augmentation de 1 % par rapport aux niveaux de 2019 et de 5 % par rapport à 2023, grâce à une demande intrarégionale soutenue.



Toutes les sous-régions européennes ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie, à l'exception de l'Europe centrale et orientale, où de nombreuses destinations continuent de subir les effets prolongés de l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie, selon ONU Tourisme.



Les Amériques ont enregistré 213 millions d'arrivées en 2024, atteignant 97 % des niveaux d'avant la pandémie (-3 % par rapport à 2019). Les Caraïbes et l'Amérique centrale ont toutefois déjà surpassé les chiffres de 2019. La région a connu une augmentation de 7 % par rapport à 2023.



En Asie-Pacifique, la reprise rapide s'est poursuivie en 2024, avec 316 millions d'arrivées, ce qui correspond à 87 % des niveaux d'avant la pandémie, en progression par rapport aux 66 % atteints fin 2023. Le nombre d'arrivées internationales a augmenté de 33 % en 2024, soit 78 millions de plus qu'en 2023.