La Finlande élue pays le plus heureux du monde

Les pays du nord de l’Europe tiennent le haut du classement cette année encore. La Finlande est suivie de près par le Danemark, l’Islande et la Suède.



Parmi les changements notables dans le classement cette année, on remarque que, pour la première fois en plus de 10 ans, les Etats-Unis et l’Allemagne ne sont plus dans le top 20. A l’inverse, le Costa Rica et le Koweït font leur entrée en 12e et 13e position.



On remarque également que les pays les plus peuplés au monde ne sont pas non plus dans le top 20. Le top 10 ne contient que 2 pays de plus de 15 millions d’habitants (les Pays-Bas et l’Australie), et dans le top 20, seuls le Royaume-Uni et le Canada ont plus de 30 millions d’habitants. Les pays plus faiblement peuplés semblent donc proposer un meilleur art de vivre.



La France, quant à elle, ne se place que 27e au classement.