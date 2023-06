Le philosophe grec dont la plupart des écrits ont disparu, aura laissé son nom dans l’histoire du bonheur et, le nom de sa doctrine dans toutes les langues du monde. Basé sur la satisfaction des besoins « essentiels et nécessaires » comme la faim ou la soif et non pas sur celle des besoins « non essentiels et non nécessaires » comme l’accumulation de richesses, l’épicurisme n’est pas un simple hédonisme prenant en compte uniquement le moment présent. Pour Épicure, on doit se laisser guider par un principe de plaisir et, par exemple, rien ne sert de travailler plus pour gagner plus !



Mieux vaut vivre modestement dans son jardin, en paix et sécurité́ et surtout à son rythme. Et cela sans craindre la mort « puisque la mort, nous n’en savons rien ! ».



Les pays les plus épicuriens : Le Japon et les Pays-Bas pourraient bien se révéler être les nations les plus épicuriennes. Juste derrière eux, arriverait la France. Les pays anglo- saxons et ceux d’Europe de l’Est étant plutôt mal notés.



En dernière position, se situent les pays émergents et l’Amérique latine.