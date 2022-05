FUTUROSCOPIE : de l’extension du domaine du wellness physique et mental 🔑

En revanche, les stations de montagne ont compris l’intĂ©rĂȘt de profiter de leur environnement naturel, leurs sommets, leur faune, leur flore, leur silence pour se reconvertir en stations de remise en forme pendant l’étĂ©.



L’opportunitĂ© est certes de taille. Ainsi, dans le dernier dossier de France Montagne, on apprend que Courchevel propose de la « marche peace » qui consiste en exercices de respiration, inspirĂ©e des marches bouddhistes.



Aux Saisies, c’est pareil : on marche en faisant du Qi Gong et yoga. Aux Arcs, l’heure est aux balades zen. A Val d’IsĂšre, c’est la pĂȘche qui est mise Ă l’heure du bien-ĂȘtre




A Saint François Longchamp, une association « Tourisme et montagnothĂ©rapie » composĂ©e d’une accompagnatrice, un naturopathe et des agriculteurs propose aux vacanciers des randos Ă dos d’ñne et toutes sortes d’activitĂ©s de pleine nature simples, capables d’apporter de petits bonheurs !



Val Thorens, Samoens, MĂ©gĂšve, Combloux
 jouent aussi Ă fond cette carte inĂ©vitablement gagnante et porteuse d’avenir dont le principal mĂ©rite est de se produire dans un cadre naturel sans nĂ©cessiter de gros investissements en Ă©quipements adaptĂ©s.



Et, en plus, cela plaĂźt Ă une clientĂšle globalement de plus en plus jeune, toujours majoritairement fĂ©minine, exigeante et avertie, que l’on peut diviser en deux catĂ©gories majeures :