Futuroscopie

► La pureté de l’air. Alors que l’OMS estime que 90% de la population mondiale respire de l’air pollué, la France est en 25e position. Derrière les pays scandinaves. On estime en effet à 48 000 le nombre de décès prématurés annuels.



► Les déchets. Autre problème : la production de déchets. Les bons élèves sont le Kenya, l’Ethiopie, le Népal avec 0,3 kilo par jour et habitant alors que la France en produit près de 5 fois plus ! Mais moins que les USA ou l’Australie !



► Arbres et forêts : Bien que 30% du territoire français soit occupé par des arbres, la France n’est que 112e !



► Transports. Dans ce secteur, nous sommes bien classés en treizième position, mais loin derrière l’Allemagne, Singapour, les Pays-Bas...



► Revenus : Bien que l’argent ne soit plus censé faire le bonheur, le revenu moyen par habitant est de près de 36 000 $. Ce qui nous classe parmi les pays riches où les habitants s’estiment privilégiés.



► Emploi : Le taux de chômage élevé de la France reste en revanche une épine dans sa carte du bonheur. Pour ce qui est du nombre d’heures travaillées qui est estimé à 1 489 pour 1 380 aux Pays-bas et 1 388 en Allemagne, nous sommes cependant parmi les pays les plus privilégiés.



► Éducation : Avec près de 99% d’enfants scolarisés, la France se situe parmi le trio de tête constitué par l’Iran et la Finlande. Le taux de jeunes accédant à des études supérieures est également élevé : 64%. Une garantie en termes de communication avec les clientèles touristiques.



► Un patrimoine culturel multiple et bien réparti. La qualité et la quantité du patrimoine culturel est également un gage de bonheur. La France par exemple compte 41 sites classés par l’Unesco, contre 44 en Espagne, 51 en Italie et 47 en Chine. Ce qui esthétise notre environnement et attire des visiteurs. Nous avons également le plus grand nombre de salles de cinéma d’Europe, avec près de 6 000 salles...



* Tous ces éléments datent de 2019, soit avant la crise sanitaire. Ils n’en sont pas moins encore révélateurs d’une réalité. Lire : « Atlas du bonheur. Où peut-on être heureux dans le monde ? » Frédéric Mars. Éditions Arthaud.