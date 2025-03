Wellness et spas : une explosion de créativité et de sérieux [ABO]

Autre exemple : Née en 2006 de la vision du couple d’entrepreneurs dont l'ambition est de devenir la marque italienne de référence sur le marché international du luxe et bien-être, l’enseigne Lefay Resort & SPA Lago di Garda, a ouvert en 2008 à Gargnano et gagné depuis plus de 100 récompenses internationales.



En 2019, Lefay Resort & SPA Dolomiti ont également ouvert un établissement dans le domaine skiable de Madonna di Campiglio qui leur ont valu 19 prix internationaux.



Et que propose-t-on cette année ?



- La science ayant démontré que le bruit représente un grave danger pour la santé, avec des effets négatifs sur le sommeil, sur les systèmes endocrinien, cardiovasculaire, digestif et respiratoire, des spécialistes se sont inspirés de la médecine chinoise classique, selon laquelle l’homme est le lien entre le ciel et la terre. Les nouvelles technologies de bio-ingénierie, alliées à la physique quantique permettant désormais de mesurer les fréquences de nos organes et de nos émotions, la musique a révélé ses capacités à rééquilibrer et harmoniser le corps biophysique, tout en dégageant un sentiment de bonheur.



Pour 2025, un morceau de musique exclusif pour le Lefay SPA a été créé, en utilisant des fréquences multiples de 8 Hz (la fréquence de la Terre) qui agissent concrètement sur le cerveau et le cœur, modifiant les émotions et stimulant la production d'endorphines.



Ce qui améliore l’humeur. À travers la musique, le thérapeute guide l’invité vers un état de perception sensorielle pure, amplifiant l'effet du traitement et activant des zones du cerveau et de la mémoire, réveillant ainsi des souvenirs ancestraux et des sensations profondes. Trois formes de bien-être sont proposées :



- Relaxation profonde. La mélodie est harmonisée aux fréquences de l’univers ». Elle émet des vibrations qui stimulent les ondes du sommeil et de l’activité créatrice. C’est le rythme fondamental de la planète.



- Revitalisation de l’énergie positive. La musique émet des ondes alpha et bêta réglées à une fréquence de 741 Hz, idéales pour les massages plus dynamiques. Cela favorise un véritable 'réveil intérieur'.



- Soulagement du stress. Réglé sur les fréquences moindres, on purifie l’ADN, initiant un « nettoyage interne » qui élimine les toxines et permet à l’ADN de fonctionner de manière optimale.



(Ce resort marque également l’entrée du Groupe dans le segment des « Serviced Branded Residences », premier exemple d’une telle offre en Italie. Cures ayurvédiquess et autres cures minceur sont aussi au programme.