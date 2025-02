Futuroscopie - Wellness au Proche-Orient : Google, ChatGPT et moi... [ABO]

« Le marché du bien-être au Moyen-Orient, et en particulier en Arabie Saoudite et à Oman, est en pleine expansion, avec une offre diversifiée qui combine luxe, culture locale et expériences holistiques et connaît une croissance significative.



Voici quelques points clés concernant l'offre et le marché dans ces régions :



1. Arabie Saoudite



- Croissance du secteur : Le gouvernement saoudien met l'accent sur le développement du secteur du bien-être dans le cadre de sa vision 2030, qui vise à diversifier l'économie et à promouvoir le tourisme.



- Hôtels et spas : De nombreux hôtels de luxe, comme ceux de Riyad et de Jeddah, investissent dans des installations de spa et de bien-être. Les spas offrent une combinaison de traitements traditionnels et modernes, y compris des thérapies de relaxation, des soins de la peau et des programmes de remise en forme.



- Expériences culturelles : Les spas intègrent souvent des éléments de la culture locale, comme les bains turcs ou les massages avec des huiles essentielles locales.



2. Oman



- Approche holistique : Oman se distingue par une approche plus holistique du bien-être, mettant l'accent sur la connexion avec la nature et la culture locale. Les hôtels de luxe, comme ceux de Mascate, proposent des expériences de spa qui incluent des traitements inspirés des traditions omanaises.



- Écotourisme : Le pays attire les amateurs de bien-être grâce à ses paysages naturels, ses montagnes et ses plages, offrant ainsi des retraites de bien-être en plein air.



- Offres diversifiées : En plus des spas, Oman propose des retraites de yoga, des programmes de détoxification et des séjours axés sur la méditation dans le désert.