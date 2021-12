FUTUROSCOPIE - Le retour en grâce du marché du wellness après la pandémie 🔑

Ce secteur qui a indéniablement affiché une forte croissance de 7% de 2019 à 2020 (passant d'un marché de 122 milliards de dollars à 131 milliards de dollars) poursuivra sa percée pour satisfaire une demande de plus en plus intense.



Le plus grand segment, « sens, espaces et sommeil » a pour sa part connu une croissance de 12,4%, tandis que le plus petit segment, la méditation et la pleine conscience, a connu la croissance la plus rapide (25%).



Les prévisions sont donc optimistes. Elles portent sur une forte croissance de 10% par an jusqu'en 2025, pour atteindre 210 milliards de dollars.