Enfin, selon un autre index : le Happy Planet Index qui sélectionne les pays selon l’adaptation du bien être humain au bien-être environnemental, c’est le, le Costa Rica abrite, c’est vrai, 5 % de la biodiversité existant dans le monde tandis que les sites protégés et parcs naturels représentent 25,58 % du territoire.Ayant fait le choix de ne pas financer d’armée, ce petit pays d’Amérique centrale tient à préciser dans ses messages promotionnels qu’il est aussi un pays pacifique, socialement apaisé où les inégalités sont moins fortes qu’ailleurs dans le monde.Du même coup, c’est vers le tourisme qu’il se tourne et réussit tous les ans des progrès non négligeables grâce à ses activités de nature, d’exploration, de balnéaire et de mieux être. Une vocation qu’il entretient et développe grâce à des équipements hôteliers de plus en plus performants et luxueux où le bonheur est censé ruisseler.soit un territoire où l’on enregistre une longévité supérieure à la moyenne mondiale.En somme, il s’agit de savoir mettre en scène une nature préservée et récupérer de bons classements dans les index internationaux sur le bonheur afin de vendre une offre touristique alléchante. Pourquoi pas ? Mais, la France est bien mal placée et a des progrès à accomplir.