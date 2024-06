Qui sont les pays champions du tourisme mondial ?

En ce qui concerne les recettes du tourisme international, le classement a été dominé en 2023 par les États-Unis avec 176 milliards de dollars, suivis par l'Espagne (92 milliards de dollars), le Royaume-Uni (74 milliards de dollars), la France (69 milliards de dollars) et l'Italie (56 milliards de dollars).



Dans la foulée de ce classement au titre des recettes du tourisme international en 2023 viennent les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Australie, le Canada, le Japon, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, Macao (Chine), l'Inde et le Mexique, qui complètent la liste des 15 premiers pays bénéficiaires.



Les pays qui ont progressé dans le ranking des recettes touristiques sont le Royaume-Uni, qui est passé de la 5e place avant la pandémie à la 3e place, les Émirats Arabes Unis, de la 13e à la 6e place, la Turquie, de la 12e à la 7e place, le Canada, de la 15e à la 9e place, l'Arabie Saoudite, de la 27e à la 12e place, et le Mexique, de la 17e à la 15e place.



La Croatie (de la 32e à la 25e place), le Maroc (de la 41e à la 31e) et la République dominicaine (de la 43e à la 34e) ont également avancé dans le classement 2023 des 50 premiers pays au titre des recettes touristiques, tout comme le Qatar (de la 51e à la 37e) et la Colombie (de la 50e à la 44e).