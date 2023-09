Journée mondiale du tourisme, le tourisme vert à l’honneur

L'une des préoccupations majeures de cette célébration est de. Cela implique la prise en compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques du tourisme. Le thème de cette année, “Tourisme et investissements verts”, prouve l’importance de l’engagement des professionnels du secteur du tourisme dans le durable et conscient des enjeux climatiques modernes.Plusieurs membres de la communauté internationale se sont retrouvés au Four Seasons Hotel à Riyad, en Arabie Saoudite, pour assister à différentes conférences et présentations. Au programme, présentation du cadre mondial de l’OMT pour l’investissement dans le tourisme,orientées sur l'investissement (“investir dans notre personnel”, “investir dans nos destinations", “investir dans notre planète”, etc.), finale du, cérémonie des prix et remises des trophées et assemblée générale de l’OMT.