Majorque accueille le Sommet des Destinations Durables (OMT)

« des sujets alignés sur l'Accord de Glasgow, les Objectifs de Développement Durable de l'Agenda 2030 et le Plan d'Action de l'OMT »

L'OMT souhaite ainsi favoriser les échanges de bonnes pratiques autour des principes de développement durable, autour, complète le communiqué.Le Sommet des Destinations Durables abordera(point de vue des locaux, y compris sur les aspects financiers), et se propose d'échanger surSur ce dernier sujet, outre une table ronde en fin de sommet, le professeur Massimo Marchiori de l'Université de Padoue et l'Institut européen pour la science, les médias et la démocratie (EISMD) en Belgique consacrera une conférence à la question de la transformation numérique et l'évolution dans la manière de chercher une information.Le but du Sommet des Destinations Durables est deentre professionnels du tourisme, destinations, institutions et intellectuels réfléchissant aux thématiques liées au développement durable et au tourisme.Il a aussi pour ambition de susciter la réflexion autour de la durabilité du tourisme.De son côté, la Fondation pour le Tourisme de Majorque proposera les 30 mars et 1er avril après-midi de visiter certaines des initiatives durables les plus remarquables de l'île.