Le tourisme mondial progresse de 5 % sur les 9 premiers mois de 2025

ONU Tourisme dévoile son baromètre annuel

Entre janvier et septembre 2025, les arrivées internationales dépassent de 5 % 2024 et de 3 % 2019, confirmant une reprise solide malgré un contexte économique et géopolitique tendu.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 4 Décembre 2025

