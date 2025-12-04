TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le tourisme mondial progresse de 5 % sur les 9 premiers mois de 2025

ONU Tourisme dévoile son baromètre annuel


Entre janvier et septembre 2025, les arrivées internationales dépassent de 5 % 2024 et de 3 % 2019, confirmant une reprise solide malgré un contexte économique et géopolitique tendu.


Rédigé par le Jeudi 4 Décembre 2025

Le tourisme mondial progresse de 5 % en 2025 ©DepositPhotos/pressmaster
Le tourisme mondial progresse de 5 % en 2025 ©DepositPhotos/pressmaster
Assurever
Entre janvier et septembre 2025, le tourisme international a enregistré plus de 1,1 milliard d’arrivées, soit 32 millions de visiteurs supplémentaires par rapport à 2024.

Les performances dépassent également de 3 % les niveaux de 2019, traduisant une demande soutenue malgré une inflation persistante dans les services touristiques et un climat géopolitique instable. Le troisième trimestre a progressé de 4 %, porté par une saison estivale très dynamique dans l’hémisphère Nord.

Les données de l’IATA montrent un trafic aérien international en hausse de 7 % et une capacité en progression de 6 %, tandis que le taux d’occupation mondial des hébergements s’établit à 68 %, un niveau équivalent à celui de 2024.

Régions en progression, destinations en forte hausse et dépenses en augmentation

Autres articles
Si la dynamique mondiale est positive, les résultats 2025 révèlent des trajectoires régionales très variées.

L’Afrique confirme son rôle de moteur avec une progression exceptionnelle de 10 %, portée par l’Afrique du Nord (+11 %) et l’Afrique subsaharienne (+10 %). L’Europe, qui reste la première région touristique mondiale, enregistre 625 millions d’arrivées (+4 %), soutenue par une saison estivale particulièrement active.

Les performances y demeurent toutefois hétérogènes : l’Europe occidentale et la Méditerranée méridionale avancent respectivement de 5 % et 3 %, tandis que l’Europe du Nord recule légèrement. À l’inverse, l’Europe centrale et orientale poursuit son rebond (+8 %), même si la région reste en retrait par rapport à 2019.

Dans les Amériques, la croissance atteint 2 %, avec de fortes disparités : l’Amérique du Sud affiche une hausse notable de 9 %, alors que l’Amérique du Nord recule, pénalisée par une baisse des arrivées aux États-Unis et au Canada. L’Asie-Pacifique progresse de 8 % et revient progressivement vers ses niveaux pré-pandémie, portée par l’Asie du Nord-Est (+17 %).

Le Moyen-Orient continue d’afficher les résultats les plus élevés par rapport à 2019, avec une croissance de 33 % au-dessus des niveaux d’avant-crise.

Plusieurs destinations se distinguent par des augmentations spectaculaires, comme le Brésil (+45 %), le Viet Nam et l’Égypte (+21 % chacun), ou encore l’Éthiopie, le Japon (+18 %) et le Maroc (+14 %).

Les recettes suivent la même tendance, avec de fortes progressions au Japon (+21 %), au Nicaragua (+19 %), en Égypte (+18 %) ou en France (+9 %). Ensemble, ces résultats confirment que 2025 se dirige vers une année en ligne avec les prévisions de croissance d’ONU Tourisme, malgré un environnement marqué par des coûts de voyage élevés et des tensions géopolitiques persistantes.

À lire aussi : Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages

Lu 161 fois

Tags : onu tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent
Située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre les montagnes du Caucase et la mer Noire, la...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Formalités d'entrée : l'Ile Maurice prépare une autorisation de voyage électronique

Hôtellerie de luxe : Marriott ajuste son offre pour coller aux nouvelles attentes

Le tourisme mondial progresse de 5 % sur les 9 premiers mois de 2025

PortMiami et Port Canaveral se disputent le titre de premier port de croisière mondial

SEBASTIEN HIGONET

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal dévoile une nouvelle cabine premium !

TAP Air Portugal dévoile une nouvelle cabine premium !
CruiseMaG

CruiseMaG

PortMiami et Port Canaveral se disputent le titre de premier port de croisière mondial

PortMiami et Port Canaveral se disputent le titre de premier port de croisière mondial
Distribution

Distribution

Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !

Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hôtellerie de luxe : Marriott ajuste son offre pour coller aux nouvelles attentes

Hôtellerie de luxe : Marriott ajuste son offre pour coller aux nouvelles attentes
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !

Pierre &amp; Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !
Production

Production

Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only

Shandrani Beachcomber ouvre son aile Adults Only
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias