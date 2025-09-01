Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages

Ce nouvel Observatoire se penche également sur l'évolution des réservations effectuées au cours du mois d’août, qui s’inscrivent dans la continuité du mois de juillet, c'est-à-dire que le nombre de dossiers réservés par les Français recule de -6%, pour un volume d’affaires en baisse de -5%.



Le panier moyen, toutefois, reste stable, enregistrant une légère progression (+1%) à 1 600€.



A noter que " le délai moyen entre la réservation et le départ s’allonge quant à lui de plus de 3 jours, à 54 jours en moyenne, ce qui traduit l’attentisme des consommateurs. Dans un contexte d’incertitude persistant, les décisions d’achat se prennent ainsi plus tardivement ", notent les EDV.



Dans le détail, c'est la France qui affiche les reculs les plus importants, avec -8% en nombre de dossiers et en volume d’affaires, suivie du long-courrier (-6% en nombre de dossiers, -5% en volume d’affaires).



Le moyen-courrier résiste un peu mieux, avec des baisses plus modérées de -3% en nombre de dossiers et -4% en volume d’affaires.



Le panier moyen demeure globalement stable sur les trois zones, avec une légère contraction de moins de 1% sur le moyen-courrier et une légère hausse de 1% sur la France comme sur le long-courrier.



Dans le top 20 des destinations réservées par les Français, certaines destinations progressent fortement : la Belgique (+88%), le Vietnam (+47%), l’Egypte (+38%) et la Finlande (+21%).



La France reste en première position, mais enregistre une baisse de -8% en nombre de dossiers, à l’image de la tendance générale.



Les pays les plus en difficulté se trouvent dans la zone long-courrier : la Thaïlande (-26%), l’Île Maurice (-24%) et le Cap Vert (-23%).



La répartition des dossiers par zone géographique montre que le moyen-courrier gagne des parts de marché (+2 points), tandis que la France et le long-courrier en perdent.