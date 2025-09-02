Consommation, (géo)politique... le tourisme peut-il tenir le cap ? [ABO]

Nous sommes prêts à attaquer la fin de l’année. L’IFTM arrive plus tôt que l’année dernière, il sera un révélateur de l’état du marché

Malgré cette incertitude générale, il y a quand même une belle dynamique dans notre industrie qui s’est réunie régulièrement avec la CAT ; le Club Affaires se réunira aussi.



Ces signaux me font dire qu’il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Nous avons connu une dynamique de progression depuis la sortie de la crise sanitaire et ce, jusqu’en avril. Nous allons faire un focus sur les réservations des fêtes de fin d’année dans notre prochain baromètre, pour obtenir une indication.



Le vote du budget préoccupe les Français, tout comme les grèves. La projection est compliquée pour les acteurs et nous ne sommes pas aussi sereins qu’à la même époque en 2024

Les patrons et agents de voyages se montrent davantage inquiets concernant le remplissage des carnets de commandes, notamment en cas de renversement du gouvernement de François Bayrou.En cas de mobilisation d’une ampleur comparable à celle des Gilets jaunes, les conséquences sur le commerce seraient dramatiques. Mais ne nous aventurons pas dans la politique-fiction et revenons dans les bureaux des agences de voyages., poursuit la présidente des EDV.", ajoute Valérie Boned.