Une rentrée sous tension [ABO]

"Car le spectre des guerres, des incendies de forêt et des grèves des travailleurs incite les vacanciers à rechercher une plus grande protection"

Pour les professionnels, la rentrée s’annonce donc comme un exercice d’équilibriste. La mi-septembre est une période stratégique pour engranger les ventes hiver et maintenir l’élan de l'arrière-saison.Les consommateurs pourraient adopter une posture d'attente qu’il s’agisse de projets de voyage ou plus largement de consommation.Pour les acteurs du secteur, cette rentrée s'annonce donc sous tension.Entre envie d'évasion, et réflexe de prudence, nous saurons assez vite vers quel côté la balance penchera.Reste un atout en période troublée : la réassurance. On en veut pour preuve les données récentes, analysées par le Financial Times, qui attestent outre-Manche du regain des ventes de voyages à forfait.Les professionnels du tourisme ont cet atout entre leurs mains. Suffira-t-il à compenser les incertitudes et à rassurer des consommateurs fébriles ?L'avenir nous le dira très vite...