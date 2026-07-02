Finalement, lorsque nous superposons la carte du nombre de lits touristiques pour 100 habitants à celle du taux de résidences secondaires, les résultats sont très proches.



De 2016 à 2025, nous observons que le nombre de résidences secondaires a progressé de 1,2%, soit un peu plus rapidement que celui des résidences principales, en hausse de 0,9%,

Il y a davantage de communes qui basculent dans la catégorie des territoires les moins touristiques que de communes qui deviennent plus touristiques.



La baisse du nombre de communes très touristiques peut sans doute s’expliquer par les mesures prises pour lutter contre les volets fermés, même si nous ne disposons pas d’éléments factuels sur ce point.



Plus une commune est touristique, plus les prix immobiliers sont élevés. En 2023, l’écart de prix des appartements entre les communes non touristiques et très touristiques atteignait 17%.



Ce n’est pas tout. Depuis 2016, la hausse des prix est beaucoup plus forte lorsque le bien se trouve dans une commune touristique, et plus encore dans une commune très touristique. Le prix des maisons de quatre à cinq pièces a progressé de 30%.



Dans les communes très touristiques, la hausse atteint 61%,

Sireste encore le lieu de prédilection pour les prochaines vacances estivales, il perd six points, passant de 55% en 2025 à 49% cette année, au profit notamment de, qui gagne cinq points, etPour leur lieu de villégiature, les Français privilégieront cette année. Ils opteront plutôt pour un hôtel ou la location d’un logement, cités à égalité par 35% des répondants.Dans le cadre de cette étude, BPCE a également décidé d’analyser le marché de l’immobilier touristique. Le groupe qualifie une commune de "touristique" lorsque son taux de résidences secondaires est compris entre 10 et 22%, et de "très touristique" lorsque celui-ci dépasse 22%." nous dévoile José Bardaji.Au fil du temps, le nombre de communes non touristiques, comptant moins de 10% de résidences secondaires, a augmenté de 1,7 point en neuf ans. Les deux autres catégories ont, quant à elles, perdu du terrain.À noter quedes quelque 35 000 communes françaises affichent un taux de résidences secondaires supérieur à 50%." conclut le directeur des études et de la prospective.Le tourisme ne se diffuse donc pas nécessairement sur le territoire.