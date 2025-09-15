Rencontres et partage au Guatemala

Nous avons composé un itinéraire qui fait la part belle aux rencontres en terres maya, une invitation à écouter des récits ancestraux et à s’ouvrir à d’autres visions du monde.
Dans cette immersion au cœur du Guatemala, découvrez les savoirs-faire k'akchiquel, l’art Tzu’utujils, la gastronomie Garifuna ou encore la production de café Q'eqchi près de Coban.
Partir à la rencontre des communautés
Les mayas k'akchiquel
Nous vous emmenons au cœur de la région de Solola en transports locaux. Connaissez-vous les chicken bus, ces bus flamboyants, peints de motifs colorés ? Très utilisés pour relier les villes et les villages, ils sont la promesse d’un moment de vie 100% guatémaltèque.
Solola est connu pour son marché coloré et ses étals savoureux. Arpenter les allées pour découvrir, goûter et discuter des spécialités locales (tamales, rellenitos de bananes, etc..) avec les habitants du village.
Les Mayas Kaqchikel sont reconnus pour leur artisanat textile et créent des huipiles (blouses tissées ou brodées à la main) riches en motifs symboliques, chaque dessin racontant une histoire ou portant une signification culturelle. À San Catarina Palopo, les maisons sont peintes de différents bleus et ornées de motifs d’animaux comme sur le huipil des femmes k’akchiquel.
Les céramiques fabriquées à San Antonio Palopo sont renommées dans toute la région. Marta, céramiste depuis son plus jeune âge, nous montre les gestes méticuleux de la peinture à main levée. Une technique précise, typique de la céramique Kaqchikel de San Antonio. Elle nous apprend à recopier des motifs inspirés de la nature et de la culture maya.
Les Mayas Tz'utujil
Niché entre 3 volcans à 1600 m d’altitude, le lac Atitlán offre une grande richesse aussi bien naturelle que culturelle. Les villages mayas qui bordent le lac - souvent uniquement accessibles en bateau - sont de véritables témoins d’une culture vivante.
La communauté Tz’utujil est principalement connue pour son art et son savoir-faire : la pêche artisanale, la production de miel mais aussi la peinture car ce sont de vrais artistes.
Cette créativité artistique Tz’utujil se reflète particulièrement à San Juan la Laguna. Les galeries et les façades des maisons sont les terrains de jeux des artistes du village.
Une coopérative textile, entièrement gérée par des femmes, témoigne de la continuité entre l’art visuel mural et l’art textile. Elles nous dévoilent leurs techniques de coloration naturelle à base de plantes et de tissage traditionnel.
À Santiago Atitlan, uniquement accessible en lancha, le village pratique le culte syncrétique de Maximón, que nous découvrons lors d’une rencontre avec la confrérie de Santiago Atitlan chargée de veiller sur la statue de Maximón. De son nom Tz’utujil Rilaj Mam, le grand-père protecteur du village, il est un symbole d’union et de partage des rites mayas et le catholicisme. Les Mayas Tz'utujil viennent lui demander protection, grâce à l’énergie protectrice des ancêtres.
Rencontre entre les Verapaces et Izabal
Bien que moins touristiques, les régions des Verapaces et d’Izabal invitent également à la rencontre avec ses habitants.
Cooopérative de café Q’eqchi, Alta Verapaz
Les hauteurs de Coban regroupent les conditions idéales pour la culture du café. Rogelio, guide Q’eqchi fait visiter les champs de café de la coopérative, en expliquant l’histoire de la graine au Guatemala ainsi que les processus de production et de torréfaction. Puis, ce spécialiste propose une dégustation du café produit par la coopérative, en utilisant différentes techniques de préparation du café : presse française, café au filtre, etc. Chaque méthode sublime la saveur du café d’une manière différente à chaque fois.
Gastronomie Garifuna à Livingston, Izabal
Départ en bateau vers Livingsto, une ville uniquement accessible en bateau via le Rio Dulce. La traversée réserve des paysages exceptionnels, entre canyon et mangroves. À Livingston, la majorité de la population est issue de l’ethnie Garifuna, descendants d’esclaves et d’autochtones. Ce mélange de cultures se retrouve jusque dans la gastronomie de l’enclave. Rendez-vous avec Diana pour une rencontre délicieuse et pour un atelier de cuisine caribéenne. Le Tapado, plat emblématique de la culture Garifuna est une soupe à base de lait de coco, de légumes et de banane plantain, servie avec du poisson, du crabe, des crevettes et une variété de fruits de mer. Un véritable délice !
Nous vous invitons à découvrir le Guatemala sous son vrai visage : multiple, artistique, rural, traditionnel et authentique. Pour en savoir plus sur cet itinéraire rencontres en terres maya, contactez-nous : contact@terra-guatemala.com
