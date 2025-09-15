Rencontres et partage au Guatemala

Les mayas k'akchiquel



Nous vous emmenons au cœur de la région de Solola en transports locaux. Connaissez-vous les chicken bus, ces bus flamboyants, peints de motifs colorés ? Très utilisés pour relier les villes et les villages, ils sont la promesse d’un moment de vie 100% guatémaltèque.



Solola est connu pour son marché coloré et ses étals savoureux. Arpenter les allées pour découvrir, goûter et discuter des spécialités locales (tamales, rellenitos de bananes, etc..) avec les habitants du village.



Les Mayas Kaqchikel sont reconnus pour leur artisanat textile et créent des huipiles (blouses tissées ou brodées à la main) riches en motifs symboliques, chaque dessin racontant une histoire ou portant une signification culturelle. À San Catarina Palopo, les maisons sont peintes de différents bleus et ornées de motifs d’animaux comme sur le huipil des femmes k’akchiquel.