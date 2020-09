Aeromexico installe des bornes libre service pour l'enregistrement des bagages

Désormais les passagers d'Aeromexico à l'aéroport Paris- Charles de Gaulle pourront enregistrer leurs bagages sur des bornes en libre service.



Ces bornes sont situées à l'intérieur du Terminal 2E.



Pour utiliser ce système, les passagers doivent ou bien s'enregistrer en ligne, ou bien aux bornes à l'intérieur de l'aéroport ou encore via l'application de la compagnie aérienne.



Actuellement, Aeromexico propose 4 vols par semaine directs de Paris à Mexico et à partir d'octobre ce seront 5 vols par semaine. La compagnie a indiqué qu'elle continuerait à rétablir progressivement ses activités dans la mesure où les conditions du marché et les restrictions sanitaires le permettront.