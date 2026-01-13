Hapag-Lloyd Cruises désormais représentée en France par Cruisepro

« Ce partenariat nous permet de renforcer notre position sur les segments de l’ultra-luxe et de l’expédition, avec des itinéraires d’exception sur les sept continents, destinés à une clientèle particulièrement exigeante

», souligne Emmanuel Joly , directeur de Cruisepro.- des plaines glacées de l’Antarctique à l’Extrême-Orient - la compagnie met en avantÀ noter enfin une évolution majeure pour le marché français :