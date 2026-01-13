Hapag-Lloyd Cruises désormais représentée en France par Cruisepro

Trois des cinq navires de Hapag-Lloyd Cruises sont dédiés aux croisières d'expédition notamment vers l’Arctique et l’Antarctique @Hapag-Lloyd Cruises
Compagnie allemande emblématique du segment premium et ultra-luxe, Hapag-Lloyd Cruises appartient à TUI Cruises, joint-venture détenue par Royal Caribbean Group et le groupe TUI.
Dans le cadre de sa représentation sur le marché français, Cruisepro assurera la promotion de la marque auprès des agences de voyages , la formation des professionnels ainsi que le service de réservation via son call center dédié.
Hapag-Lloyd Cruises exploite une flotte de cinq navires de petite capacité, accueillant entre 230 et 500 passagers. Deux d’entre eux, MS Europa et MS Europa 2, évoluent sur le segment de l’ultra-luxe. Hapag Lloyd Cruises
L'anglais est parlé à bord en plus de l'allemand
« Ce partenariat nous permet de renforcer notre position sur les segments de l’ultra-luxe et de l’expédition, avec des itinéraires d’exception sur les sept continents, destinés à une clientèle particulièrement exigeante », souligne Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro.
Quel que soit l’itinéraire - des plaines glacées de l’Antarctique à l’Extrême-Orient - la compagnie met en avant un hébergement exclusivement composé de suites, une gastronomie haut de gamme et un service personnalisé.
À noter enfin une évolution majeure pour le marché français : depuis cette année, l’anglais viendra s’ajouter à l’allemand comme langue de communication à bord de l’ensemble de la flotte.
