TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises fusionnent pour créer une nouvelle compagnie européenne

Le petit monde de la croisière est en effervescence depuis quelques mois.



Entre les super-commandes de MSC Croisières, la création d'une compagnie française ou encore le nouveau navire de Costa, l'actualité se bouscule. Et cela ne devrait pas s'arrêter, dans les jours à venir.



TUI a fait de la croisière un de ses axes de développement et pour l'appuyer, le voyagiste allemand a décidé de fusionner TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises pour créer une nouvelle compagnie européenne.



Le PDG de TUI, Fritz Joussen: " nous modifions la structure de propriété de la marque pour faciliter une croissance plus forte, plus rapide et à faible capital.



Dans le même temps, nous utilisons les bénéfices pour conduire la transformation numérique de TUI. "



Lancée en coentreprise avec Royal Caribbean, la nouvelle compagnie devrait miser sur le segment de luxe, d'expédition et de croisière premium.