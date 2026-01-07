Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Lundi 26 et mardi 27 janvier 2026 à l’Hôtel Pullman Paris Montparnasse

Organisé par ADN Tourisme, le workshop "Partir en France" revient pour son édition 2026 avec une ligne éditoriale forte : la transformation des offres territoriales vers plus de sobriété et de sens. Face aux nouvelles exigences des voyageurs, les destinations françaises structurent des initiatives concrètes autour des mobilités douces, de la préservation de la biodiversité et de l'inclusion, redessinant ainsi les contours d'une hospitalité plus ancrée dans le local.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 15 Janvier 2026

