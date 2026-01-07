Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

"Partir en France" 2026 conjuguera plaisir de voyager et impact positif, en mettant en avant des initiatives concrètes - DepositPhotos.com, puhimec
Les 26 et 27 janvier 2026, à l’Hôtel Pullman Paris Montparnasse, plus d’une centaine de destinations françaises dévoileront leurs nouveautés aux journalistes et influenceurs du tourisme présents, à l'occasion du workshop "Partir en France", organisé par ADN Tourisme.
L'édition 2026 affiche une ambition claire : valoriser un tourisme qui conjugue plaisir de voyager et impact positif, en mettant en avant des initiatives concrètes.
Le secteur s'adapte notamment à la demande croissante de séjours sans voiture en développant des infrastructures de transport alternatives.
Dans l'Oise, cela se traduit par le lancement de 23 itinéraires gravel via la plateforme Komoot au départ des gares, tandis qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le guide en ligne Partir-ici.fr répertorie désormais plus de 6 000 acteurs engagés pour orienter les flux vers un tourisme local et responsable.
Cette dynamique de mobilité s'accompagne d'un volet inclusif majeur : les Charentes inaugureront en 2026 un séjour "handi-vélo" sur la Flow Vélo entre Saintes et Cognac, garantissant une autonomie totale aux voyageurs à mobilité réduite.
Dans le Tarn, l'initiative "Gouss'cyclette" mise sur le lien entre itinérance douce et terroir en proposant des rencontres directes avec les producteurs d'Ail Rose de Lautrec.
Préservation du vivant et immersion : le tourisme comme levier de sensibilisation
L’offre touristique 2026 place la protection de l'environnement au cœur de l'expérience client à travers des projets de reconnexion à la nature.
C’est le cas dans les Hautes-Alpes avec le projet Tree2Forest, qui intègre la reforestation et l'adaptation climatique au parcours du visiteur, ou encore à Gérardmer où un sentier d'interprétation de 4 km permet de sensibiliser le public à la fragilité des milieux naturels.
Le littoral n'est pas en reste avec des sorties pédagogiques en baie de Saint-Brieuc pour promouvoir une pêche à pied responsable.
Enfin, pour répondre à la quête d'expériences plus sensorielles, le Lot déploie "My Pause Nature", misant sur la randonnée immersive et le bivouac, alors que les Alpes-Maritimes organisent le Festival de l'écotourisme au Pays des Merveilles pour valoriser une découverte exigeante des espaces protégés.
