Workshop "Partir en France" : le Pas-de-Calais et la Manche primés

120 destinations françaises, 350 journalistes et créateurs de contenus


Cette année, le Worshop Partir en France a permis aux représentants de près de 120 destinations françaises de rencontrer, à Paris, pendant deux jours, 280 journalistes et créateurs de contenus. En marge de cet évènement, deux offices de tourisme ont été particulièrement récompensés pour leur créativité : le Pas-de-Calais et la Manche.


Cette année encore, le workshop Partir en France, organisé par ADN Tourisme en partenariat avec l'agence Hémisphère Sud a permis aux représentants de près de 120 destinations françaises de rencontrer pendant deux jours, 280 journalistes et créateurs de contenus, dans un hôtel parisien, le Pullman Paris Montparnasse.

Ce workshop a été l'occasion pour la région Nouvelle Aquitaine de fêter ses dix ans en offrant aux participants du workshop une réception lors de la soirée du 26 janvier.

En marge de ce rendez-vous annuel devenu incontournable, une destination a, comme d'habitude, reçu le prix du meilleur dossier de presse. Cette année, le lauréat est le dossier de presse "le Pas-de-Calais en toute simplicité". A noter qu'en 2025, le Pas-de-Calais était arrivé en seconde position.

Cette année, le dossier (24 pages) de cette destination fait la part belle au tourisme durable, à la rencontre, à l'hospitalité et aux habitants. "En 2026, le Pas de Calais n'a pas fini de vous surprendre", promet d'ailleurs Marion Harmel, l'attachée de presse de cette destination qui est accompagnée dans ses efforts de promotion par l'agence parisienne Fluxus communication dirigée par Christine Ramage.

De son côté, le Tarn a reçu le Prix Coup de coeur du jury pour son dossier de presse nouveautés 2026 dans le Tarn. Un prix que cette destination partage avec l'agence AirPur qui l'accompagne dans sa stratégie de promotion.

Attitude Manche récompensée pour son compte Instagram inspirant


Tags : manche, partir en france
