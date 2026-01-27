Workshop "Partir en France" : le Pas-de-Calais et la Manche primés

"En 2026, le Pas de Calais n'a pas fini de vous surprendre"

Cette année encore, le workshop Partir en France, organisé par ADN Tourisme en partenariat avec l'agence Hémisphère Sud a permis aux représentants de près dede rencontrer pendant deux jours,, dans un hôtel parisien, le Pullman Paris Montparnasse.Ce workshop a été l'occasion pour la région Nouvelle Aquitaineen offrant aux participants du workshop une réception lors de la soirée du 26 janvier.En marge de ce rendez-vous annuel devenu incontournable, une destination a, comme d'habitude, reçu le. Cette année, le lauréat est le dossier de presse "le Pas-de-Calais en toute simplicité". A noter qu'en 2025, le Pas-de-Calais était arrivé en seconde position.Cette année, le dossier (24 pages) de cette destination fait la part belle au tourisme durable, à la rencontre, à l'hospitalité et aux habitants., promet d'ailleurs Marion Harmel , l'attachée de presse de cette destination qui est accompagnée dans ses efforts de promotion par l'agence parisienne Fluxus communication dirigée par Christine Ramage.De son côté,pour son dossier de presse nouveautés 2026 dans le Tarn. Un prix que cette destination partage avec l'agencequi l'accompagne dans sa stratégie de promotion.