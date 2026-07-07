Christelle Chassagne (ADN Tourisme) : "Nous devons vraiment nous réveiller. La Destination France est en danger"

Dans un contexte compliqué par les difficultés financières des collectivités territoriales -elles ont déjà entraîné la disparition de plusieurs CDT et ADT et, selon Christelle Chassagne, "il y en aura probablement d'autres" -, ADN Tourisme doit "fédérer davantage" et "prendre la parole plus fort" qu'elle ne l'a fait jusqu'ici afin " d'avoir une visibilité accrue (...), d'occuper toute sa place dans les instances françaises et européennes (...) et de peser davantage dans les décisions " .



Cela passera aussi bien par un " renforcement des actions de lobbying " vis à vis de l'extérieur que par "une intégration plus forte au sein de la Fédération ADN des trois familles fondatrices (Offices de tourisme, Tourisme & Territoires et Destinations Régions) afin que chacun se sente entendu" .



Autre priorité : finaliser le projet de Convention avec Atout France, déjà en discussion.



"Nous avons, chacun, nos missions respectives. La mission d'Atout France, c'est la promotion des destinations à l'international" , a souligné Christelle Chassagne qui s'oppose à l'idée qu'Atout France et ADN Tourisme soient concurrents. "Nous devons être alliés ", a-t-elle insisté.



"Pourquoi ça coince ? Il est trop tôt pour le dire, je suis élue depuis cinq jours seulement , a-t-elle poursuivi. "Mais, j'ai l'ambition d'avancer".