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Christelle Chassagne (ADN Tourisme) : "Nous devons vraiment nous réveiller. La Destination France est en danger"

Elle a présenté ses "priorités" pour passer "un cap exigeant"


Lors de sa première conférence de presse, mardi 7 juillet 2026, à Paris, Christelle Chassagne a présenté sa feuille de route pour passer un « cap exigeant » et mieux faire face aux grands enjeux du tourisme en France.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 07:29

Christelle Chassagne : "Regardez les investissements des uns et des autres ! Regardez, il y a des remontadas exceptionnelles en matière de rapport qualité/prix. L'Espagne et le Maroc sont des exemples majeurs" - Photo : PB
Christelle Chassagne : "Regardez les investissements des uns et des autres ! Regardez, il y a des remontadas exceptionnelles en matière de rapport qualité/prix. L'Espagne et le Maroc sont des exemples majeurs" - Photo : PB
IFTM
Baptême du feu, hier à Paris, pour Christelle Chassagne, élue la semaine dernière présidente de ADN Tourisme pour trois ans.

Lors de sa première conférence de presse, elle s'est d'abord réjouie de la parité accrue dans les instances de ADN, à tous les échelons, entre les femmes et les hommes mais aussi entre élus et techniciens, et entre les différents échelons territoriaux.

La nomination d'une présidente à la tête de ADN, a-t-elle ajouté, est un symbole fort pour un réseau où 78 % des salariés sont des femmes.

A lire aussi : Christelle Chassagne, nouvelle présidente de ADN Tourisme


Dans la foulée, Christelle Chassagne qui veut "installer des référents ADN au niveau départemental", a annoncé qu'elle consacrera deux jours par semaine (jeudi et vendredi) à ses nouvelles fonctions (non rémunérées) et le reste du temps à ses responsabilités de présidente du CRT Nouvelle Aquitaine et de l’OT Niort.

Elle a ensuite présenté ses "priorités" pour passer "un cap exigeant".

"Nous devons vraiment nous réveiller. La Destination France est en danger. Regardez les investissements des uns et des autres ! Regardez, il y a des remontadas exceptionnelles en matière de rapport qualité/prix. L'Espagne et le Maroc sont des exemples majeurs", a souligné la nouvelle présidente en déroulant sa feuille de route.

Prendre la parole plus fort pour "peser plus"

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Dans un contexte compliqué par les difficultés financières des collectivités territoriales -elles ont déjà entraîné la disparition de plusieurs CDT et ADT et, selon Christelle Chassagne, "il y en aura probablement d'autres"-, ADN Tourisme doit "fédérer davantage" et "prendre la parole plus fort" qu'elle ne l'a fait jusqu'ici afin "d'avoir une visibilité accrue (...), d'occuper toute sa place dans les instances françaises et européennes (...) et de peser davantage dans les décisions ".

Cela passera aussi bien par un "renforcement des actions de lobbying" vis à vis de l'extérieur que par "une intégration plus forte au sein de la Fédération ADN des trois familles fondatrices (Offices de tourisme, Tourisme & Territoires et Destinations Régions) afin que chacun se sente entendu".

Autre priorité : finaliser le projet de Convention avec Atout France, déjà en discussion.

"Nous avons, chacun, nos missions respectives. La mission d'Atout France, c'est la promotion des destinations à l'international", a souligné Christelle Chassagne qui s'oppose à l'idée qu'Atout France et ADN Tourisme soient concurrents. "Nous devons être alliés", a-t-elle insisté.

"Pourquoi ça coince ? Il est trop tôt pour le dire, je suis élue depuis cinq jours seulement , a-t-elle poursuivi. "Mais, j'ai l'ambition d'avancer".

Faire face à des finances serrées

Christelle Chassagne a mentionné la nécessaire concertation avec les Régions de France, l'Assemblée des départements, l'Association des Maires de France et l'ANETT (cette Association rassemble les élus de près de 1000 communes touristiques et stations classées). - Photo PB
Christelle Chassagne a mentionné la nécessaire concertation avec les Régions de France, l'Assemblée des départements, l'Association des Maires de France et l'ANETT (cette Association rassemble les élus de près de 1000 communes touristiques et stations classées). - Photo PB
Parmi ses autres priorités, Christelle Chassagne a mentionné la nécessaire concertation avec les Régions de France, l'Assemblée des départements, l'Association des Maires de France et l'ANETT (cette Association rassemble les élus de près de 1000 communes touristiques et stations classées). L'objectif est de revisiter le Code du tourisme pour clarifier les rôles de chacun.

En parallèle, dans un contexte où les budgets sont appelés à être de plus en plus serrés, la nouvelle présidente de ADN Tourisme, a souhaité "un rapprochement avec les structures privées" et "un partage des données" car "il peut y avoir des ponts entre les uns et les autres".

Le contexte actuel laisse augurer un budget à l'identique pour ADN Tourisme dans l'avenir. "Depuis deux ans, les cotisations qui nous financent ont déjà été revues de manière plus équitable", a convenu, au passage, la nouvelle présidente.

Tout en reconnaissant qu'il "faudra faire plus avec moins", Christelle Chassagne a souhaité qu'à l'avenir, la Fédération ADN "propose des services additionnels" afin de générer de nouvelles recettes.

Dans ce contexte, il lui faudra notamment "renforcer et rendre plus utile son offre de formations" afin de mieux "accompagner l'évolution des métiers". L'impact de l'IA l'impose de toute façon.

Deux départs, un seul recrutement

D'ores et déjà, ses finances serrées conduisent ADN Tourisme à opérer un seul recrutement pour remplacer deux de ses dirigeants sur le départ, a annoncé Christelle Chassagne.

Christophe Marchais, directeur général adjoint, quittera en effet prochainement son poste pour des "projets personnels", a-t-il été annoncé, hier.

Quant à Marc Richet qui avait été chargé d'assurer la direction générale par interim, il partira en mars 2027.

Le seul poste à pourvoir ne devrait cependant pas l'être avant les prochaines Rencontres du réseau ADN Tourisme, les 1er et 2 octobre prochain, à Saint Denis.

Avant la présidentielle, rencontrer tous les candidats

L'autre grand défi que devra affronter la nouvelle équipe de ADN Tourisme, c'est la campagne présidentielle du printemps prochain.

Un rendez-vous à ne pas rater pour faire prendre conscience aux candidats des contraintes auxquelles sont confrontés les professionnels et des enjeux du tourisme pour l'économie et l'emploi en France.

Ces enjeux sont si importants qu'ils justifieraient d'ailleurs un poste de ministre de plein exercice pour le Tourisme, a lourdement insisté Christelle Chassagne. Elle a l'intention d'organiser avec d'autres réseaux, "un grand oral" des candidats à la présidentielle, puis, d'aller les rencontrer.


PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : adn tourisme
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