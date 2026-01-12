TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage

Rendre le voyage plus simple : DIGITRIPS Pro au service des agents et des voyageurs.


En 2026, l’incertitude fait désormais partie intégrante du métier d’agent de voyages. Clients plus prudents, contextes mouvants, décisions tardives : autant de paramètres à intégrer dans la gestion quotidienne des dossiers.
Face à cette réalité, les agents ont besoin de solutions fiables et simples pour sécuriser les ventes, gagner en réactivité et continuer à accompagner leurs clients avec sérénité. DIGITRIPS Pro s’inscrit dans cette logique pour répondre aux enjeux clés des agents de voyages : anticiper, s’adapter et répondre avec confiance aux besoins des voyageurs.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

© DIGITRIPS Pro / AdobeStock
© DIGITRIPS Pro / AdobeStock
CroisiEurope

Un monde qui évolue, et des voyageurs toujours en mouvement


Depuis la crise du Covid-19, les agents de voyages ont appris à faire preuve d’adaptation : réglementations qui changent, voyageurs plus prudents, décisions, reports, et annulations de dernière minute.

Pour les agents de voyages, le défi n’est pas tant d’éviter l’incertitude que de savoir l’accompagner avec méthode et sérénité. Chaque jour, ils répondent aux questions des voyageurs, anticipent les imprévus et sécurisent les parcours, tout en maintenant une expérience fluide et rassurante.

Dans ce contexte, les clients attendent avant tout de la clarté, de la flexibilité et des solutions concrètes. Côté agents, cela implique de s’appuyer sur des outils fiables, pensés pour simplifier la gestion des situations sensibles et permettre de rester pleinement concentré sur le rôle de conseil.

À ce titre, DIGITRIPS partage chaque mois les tendances de ventes et des destinations, à destination des agents de voyages. Comme le souligne Frédéric Pilloud, directeur du Digital et du E-Commerce, dans le dernier rapport de décembre 2025, la tendance actuelle serait à l’attentisme. Le délai moyen de réservation en décembre a progressé de +4,3 jours par rapport à décembre 2024, soit à 74,26 jours avant le départ. Aussi, si certaines destinations, comme les Etats-Unis, connaissent une baisse de réservations au vu du contexte géopolitique, d’autres comme le Cap Vert, bénéficient d’un regain d’intérêt grâce à une offre aérienne renouvelée.

DIGITRIPS Pro aiguille les agents au quotidien et facilite le processus de réservation des voyageurs avec des outils performants qui s’adaptent aux nouveaux besoins des voyageurs.

DIGITRIPS Pro : la flexibilité pour les voyageurs avant tout !

Sur la plateforme DIGITRIPS Pro, les agents de voyages ont accès à un éventail de solutions pour fluidifier les réservations de leurs clients et leur permettre de voyager avec flexibilité. Assurances, options de paiement et garanties : on vous dit tout !

Option Flexy : pour les voyageurs qui n’arrivent pas à se décider
Les agents de voyages ont sans doute déjà tous rencontré des clients indécis… jusqu’au moment du départ. Parce que certains ont besoin d’un temps de réflexion supplémentaire, et parce qu’il est nécessaire pour les agents de sécuriser leurs revenus, l’Option Flexy semble être idéale ! En y souscrivant lors de la réservation d’un vol, les clients sont assurés en cas d’annulation et sont remboursés à hauteur de 50% ou 100% (en fonction de l’option choisie) du billet d’avion sous forme d’avoir, peu importe la raison de l’annulation.

Garantie TO sur les Dynamic Packages : une garantie encore peu connue des voyageurs
En réservant des Dynamic Packages (vol ou train + hôtel + transfert) via DIGITRIPS Pro, les agents de voyages travaillent avec un opérateur de voyages immatriculé, dont les ventes sont couvertes par la garantie financière obligatoire, au bénéfice des voyageurs. Un avantage clé aussi bien pour les agents que pour les voyageurs !

Assurances voyages : essentielles pour faire face aux imprévus
Lors de la réservation, les agents de voyages peuvent également ajouter les classiques assurances Assistance, Rapatriement et Bagage afin de couvrir les clients à l’étranger. Ces assurances, auxquelles les voyageurs souscrivent régulièrement, sont toujours aussi essentielles au bon déroulé du voyage et viennent en complément des assurances déjà proposées par les cartes bancaires.

Annulations gratuites et options sans engagement : pour les voyageurs qui se décident au dernier moment
Les décisions de voyage se prenant de plus en plus tard, les produits réservés sur DIGITRIPS Pro bénéficient de conditions qui permettent les annulations de dernière minute :

• Hébergements : annulation possible jusqu’à 72h avant le check-in sur la majorité des offres.
• Location de voitures : annulation possible jusqu’à 48h avant la prise du véhicule sur la majorité des offres.
• Transferts : annulation possible jusqu’à 72h sur la plupart des offres.

La prise d’option sans engagement, disponible sur les offres de vols, d’hébergements et de location de voitures, permet aux agents de laisser à leurs clients le temps de la réflexion, tout en conservant une proposition claire en termes de prix et de disponibilité.

Des assurances faciles à intégrer au discours de vente et simples à expliquer aux voyageurs, afin de rassurer sans complexifier la relation.

Des fonctionnalités alignées avec les usages des voyageurs en 2026

Les attentes des voyageurs avant, pendant et après la réservation, évoluent, et la plateforme de réservation DIGITRIPS Pro s’adapte pour y répondre de manière fluide. Parmi les usages qui s’imposent en 2026 figurent la réactivité en cas d’imprévu, la simplification de la gestion des prestations et une attention accrue portée aux enjeux de mobilité et de responsabilité.

Pour les agents de voyages, cela signifie pouvoir agir vite, centraliser les prestations et proposer des options cohérentes avec les attentes actuelles des clients, tout en conservant une gestion claire et efficace des dossiers :

Réactivité en cas d’imprévu, grâce au WhatsApp d’urgences pour les hébergements. Un lien unique, accessible depuis l’espace Ma Résa via le bouton « Urgences », est disponible 48 heures avant le départ et jusqu’à 24 heures après le retour. Il permet au voyageur d’échanger directement avec les équipes DIGITRIPS Pro afin de traiter les situations sensibles plus rapidement.

Simplification de la gestion des dossiers, avec le transfert intégré au Dynamic Package. Les agents peuvent ajouter un transfert à une réservation Vol ou Train + Hôtel, et ainsi centraliser l’ensemble des prestations au sein d’un seul et même dossier.

Adaptation aux nouvelles habitudes de mobilité, avec le tout nouveau filtre « voitures électriques » dans le moteur de location. Cette fonctionnalité facilite la proposition d’alternatives plus responsables, en phase avec les attentes de voyageurs de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux à destination.

Des fonctionnalités qui permettent aux agents de proposer des services complets et adaptés aux préoccupations actuelles, tout en optimisant leur efficacité.

Le message de la direction de DIGITRIPS

Accompagner les agents face aux évolutions du marché et aux nouveaux usages reste une priorité, comme le souligne la direction de DIGITRIPS à l’aube de cette nouvelle année.

Pour Nicolas Brumelot, co-fondateur de DIGITRIPS, 2026 s'annonce d'ores et déjà être une année riche en événements majeurs. "Que ce soient les Jeux Olympiques d'hiver en Italie, la Coupe du Monde de Football qui s'avère unique avec trois pays hôtes ou encore une nouvelle mission Apollo sur la Lune, 2026 semble être l'année de tous les possibles." déclare-t-il. "L'IA va poursuivre son inexorable marche en avant et bousculer encore un peu plus le monde. Tout cela promet de nouveaux projets stimulants pour DIGITRIPS, qui continuera d'accompagner les agents de voyages dans ce monde en mouvement". Il ajoute, au nom de toute la direction « On souhaite une très belle année à tous les agents de voyages, et en route pour la suite de l’aventure DIGITRIPS ! ».

Un service client disponible à chaque instant

Parce qu’il est crucial d’obtenir un support réactif dans le secteur du tourisme, DIGITRIPS Pro a des équipes dédiées prêtes à répondre à tout moment aux besoins des agents de voyages, leur assurant ainsi une tranquillité d’esprit.

Deux canaux sont mis à disposition des agents :

• Par messagerie : pour suivre vos demandes et suivre l’avancement de vos dossiers
• Via la ligne d’urgences 24h/24 et 7j/7 : numéro disponible en permanence pour les situations d’urgences, notamment pour un agent ayant un client à l’aéroport ou à destination qui rencontre un problème, garantissant ainsi une assistance immédiate.

Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous informer et vous assister au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com

Notre site : www.digitripspro.com

Notre site : www.digitripspro.com

Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici


