2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage

Accompagner les agents face aux évolutions du marché et aux nouveaux usages reste une priorité, comme le souligne la direction de DIGITRIPS à l’aube de cette nouvelle année.



Pour Nicolas Brumelot, co-fondateur de DIGITRIPS, 2026 s'annonce d'ores et déjà être une année riche en événements majeurs. "Que ce soient les Jeux Olympiques d'hiver en Italie, la Coupe du Monde de Football qui s'avère unique avec trois pays hôtes ou encore une nouvelle mission Apollo sur la Lune, 2026 semble être l'année de tous les possibles." déclare-t-il. "L'IA va poursuivre son inexorable marche en avant et bousculer encore un peu plus le monde. Tout cela promet de nouveaux projets stimulants pour DIGITRIPS, qui continuera d'accompagner les agents de voyages dans ce monde en mouvement" . Il ajoute, au nom de toute la direction « On souhaite une très belle année à tous les agents de voyages, et en route pour la suite de l’aventure DIGITRIPS ! » .

