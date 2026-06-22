Famille luxe à Chypre : quatre signatures 5* LUXE — Atlantica Mare Village et Olympic Lagoon Resort, à Paphos et à Ayia Napa © Creative Tours Cyprus
Le segment famille haut de gamme monte en puissance à Chypre
Depuis quelques saisons, la demande francophone pour le séjour famille premium à Chypre s'affirme. Les parents recherchent des prestations 5* qui combinent qualité de service et véritable attention portée aux enfants. Les formules All Inclusive premium se généralisent dans le haut de gamme — repas familiaux inclus, en-cas, boissons, animation — et les hôtels ont fait évoluer leurs infrastructures : multiples piscines, espaces enfants conçus par tranches d'âge, kids clubs animés, chambres familiales pensées comme de petits appartements. Chypre réunit les ingrédients : île sécurisée, climat tempéré quasi toute l'année, 65 plages labellisées Pavillon Bleu et de nombreuses liaisons directes depuis la France et la Belgique vers Paphos et Larnaca. Creative Tours Cyprus, réceptif francophone à Chypre depuis 1985, distribue les principales signatures haut de gamme de l'île et accompagne en français ses partenaires sur ce segment.
Atlantica Mare Village : la signature côtière contemporaine
Atlantica Hotels & Resorts est l'une des grandes maisons hôtelières chypriotes : le groupe exploite un portefeuille étendu, allant des resorts familiaux 4* aux adresses 5* LUXE. La gamme « Mare Village » en incarne la proposition la plus contemporaine : un format de resort en village balnéaire, à l'architecture épurée, pensé autour de la détente et du confort pour une clientèle famille premium. Deux adresses portent cette signature en 2027. Atlantica Mare Village Paphos 5* LUXE est distribué en exclusivité par Creative Tours sur le marché français — une exclusivité qui illustre notre position de partenaire privilégié sur le haut de gamme famille à Chypre. Atlantica Mare Village Ayia Napa 5* LUXE s'adresse au même profil de clientèle, dans le décor animé et balnéaire de la baie d'Ayia Napa. Les deux adresses partagent une même identité : architecture moderne, piscines à débordement, plage à proximité immédiate, salles à manger ouvertes et espaces famille soigneusement aménagés.
Olympic Lagoon Resort (groupe Kanika) : l'All Inclusive premium pour les familles
Kanika Hotels & Resorts est également une grande maison hôtelière chypriote. Sa marque « Olympic Lagoon Resort » figure aujourd'hui, sur le marché français, parmi les références les plus reconnues pour le séjour famille All Inclusive premium à Chypre. Les deux adresses du groupe — Olympic Lagoon Resort Paphos 5* LUXE All Inclusive et Olympic Lagoon Resort Ayia Napa 5* LUXE All Inclusive — déclinent un même concept : grandes piscines à lagon, espaces de jeux thématiques pour enfants, programmes d'animation pensés pour toutes les tranches d'âge, et une formule All Inclusive premium couvrant repas, en-cas, boissons et activités. C'est le format « tout est compris, tout est pensé pour partager » qui séduit aujourd'hui une clientèle familiale francophone à la recherche d'un séjour balnéaire entièrement organisé. Côté ambiance, Paphos joue la carte d'une atmosphère un peu plus posée, tandis qu'Ayia Napa offre un cadre plus animé.
Paphos ou Ayia Napa : choisir le décor
Cette sélection présente un avantage important : elle permet de retrouver les deux marques aussi bien à Paphos qu'à Ayia Napa. Pour les agences francophones, cela facilite le conseil aux clients, en les orientant vers l'établissement le plus adapté à leurs attentes et à leur type de séjour. Paphos est la région la plus culturelle de l'île. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses mosaïques antiques, ses Tombeaux des Rois et son centre archéologique, elle constitue une base idéale pour une famille qui souhaite combiner balnéaire et découverte. L'aéroport international de Paphos (PFO) est desservi par de nombreux vols directs depuis la France (Beauvais, Marseille, Toulouse, Orly, Lyon) et la Belgique (Charleroi) au printemps et en été. Ayia Napa, située à l'extrême sud-est de l'île, offre un décor plus balnéaire et animé : plages de sable fin, eau turquoise, ambiance estivale très vivante. C'est la destination des familles qui recherchent l'énergie de la saison haute, à 45 minutes environ de l'aéroport international de Larnaca (LCA). Choisir Atlantica Mare Village ou Olympic Lagoon Resort, à Paphos ou à Ayia Napa, c'est composer entre quatre cadres complémentaires, autour d'un même standard 5* LUXE.
Notre rôle : référencer, conseiller, composer sur mesure
Notre métier de réceptif francophone à Chypre consiste à connaître précisément les inventaires et les points forts de chaque adresse premium, à les actualiser saison après saison et à les articuler avec le reste du séjour. Concrètement : transferts en autocar climatisé avec accueil personnalisé en français, hôte ou hôtesse francophone disponible 24h/24 et deux permanences quotidiennes à l'hôtel, excursions exclusivement francophones (Paphos, Tombeaux des Rois, Bains d'Aphrodite, Akamas, saveurs chypriotes, Nicosie nord et sud, théâtre antique de Kourion), accompagnement par des guides chypriotes certifiés par le Cyprus Tourism Office. Sur la sélection famille de luxe, notre analyse est claire : ces quatre adresses ne se concurrencent pas, elles se complètent. L'Atlantica Mare Village Paphos, en particulier, est distribué en exclusivité par Creative Tours sur le marché français — un atout distinctif pour nos partenaires agences. Plus largement, comme nous l'avons rappelé dans notre dernier communiqué publié sur TourMaG, nous restons l'unique réceptif 100% francophone de l'île.
Christophe Chaillou
0035 799 652 233
management@creative.com.cy
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