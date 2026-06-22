Cette sélection présente un avantage important : elle permet de retrouver les deux marques aussi bien à Paphos qu'à Ayia Napa. Pour les agences francophones, cela facilite le conseil aux clients, en les orientant vers l'établissement le plus adapté à leurs attentes et à leur type de séjour. Paphos est la région la plus culturelle de l'île. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses mosaïques antiques, ses Tombeaux des Rois et son centre archéologique, elle constitue une base idéale pour une famille qui souhaite combiner balnéaire et découverte. L'aéroport international de Paphos (PFO) est desservi par de nombreux vols directs depuis la France (Beauvais, Marseille, Toulouse, Orly, Lyon) et la Belgique (Charleroi) au printemps et en été. Ayia Napa, située à l'extrême sud-est de l'île, offre un décor plus balnéaire et animé : plages de sable fin, eau turquoise, ambiance estivale très vivante. C'est la destination des familles qui recherchent l'énergie de la saison haute, à 45 minutes environ de l'aéroport international de Larnaca (LCA). Choisir Atlantica Mare Village ou Olympic Lagoon Resort, à Paphos ou à Ayia Napa, c'est composer entre quatre cadres complémentaires, autour d'un même standard 5* LUXE.