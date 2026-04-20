Assurance voyage : l’assistance médicale, un indispensable pour voyager l’esprit léger

Longtemps perçue comme une option facultative ou un “plus” réservé aux destinations lointaines, l’assurance voyage est aujourd’hui un réflexe indispensable, tant pour les voyageurs que pour les professionnels du tourisme. Chez Allianz Travel, l’expérience quotidienne des cas médicaux complexes rappelle une réalité simple : un imprévu d’ordre médical peut transformer un séjour rêvé en une épreuve complexe, humainement et financièrement.



Pourquoi les couvertures d’assistance médicale sont-elles devenues incontournables ? Quels risques concrets encourent les voyageurs non assurés ? Et comment les professionnels du tourisme peuvent-ils accompagner leurs clients vers les bonnes protections ? Décryptage.



Des frais médicaux souvent sous-estimés par les voyageurs

Lorsqu’ils préparent un voyage, les clients consacrent beaucoup de temps au choix de la destination, de l’hébergement ou des activités. En revanche, la question de la santé n’est pas toujours prioritaire, surtout pour des séjours courts ou pour des destinations perçues comme “sûres”.



À l’étranger, la prise en charge des frais médicaux varie fortement d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, au Canada ou au Japon, une simple consultation aux urgences peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Une hospitalisation, voire une intervention chirurgicale, fait exploser la facture à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros. Même au sein de l’Europe, la carte européenne d’assurance maladie (CEAM), qui permet de bénéficier d'une prise en charge pour les soins de santé médicalement nécessaires survenus à l'occasion de séjours temporaires dans l'Union européenne, ne couvre pas tout : elle ne remplace ni une assurance voyage, ni une assistance complète, notamment pour le rapatriement.



Dans ce contexte, partir sans couverture adaptée revient à faire un pari risqué, dont les conséquences financières et personnelles peuvent être considérables.



La prise en charge des frais médicaux : éviter une charge financière conséquente

La garantie remboursement des frais médicaux d’urgence, prend en charge, selon les plafonds définis au contrat, les dépenses de santé engagées à l’étranger : consultations, médicaments, examens, hospitalisation, chirurgie, soins dentaires d’urgence. Elle intervient souvent en complément des régimes de sécurité sociale, qui remboursent partiellement les soins hors de France.



Chez Allianz Travel, les contrats sont conçus pour répondre à la réalité des destinations actuelles, avec des plafonds de prise en charge de frais médicaux élevés. Cette protection permet également au voyageur d’être orienté vers des structures médicales adaptées à leur situation leur permettant ainsi d’éviter parfois, suivant les destinations, des pratiques abusives. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de contacter les équipes médicales d’Allianz Travel avant tout engagement de dépenses.



Rapatriement sanitaire : une décision médicale qui place l’humain au centre des préoccupations

Contrairement à certaines idées reçues, un rapatriement sanitaire n’est jamais une décision de confort. Il est évalué exclusivement selon des critères médicaux, dans l’intérêt du patient.



Un rapatriement peut impliquer : un vol commercial avec accompagnement médical, un vol en avion sanitaire, des équipements spécifiques (brancard, oxygène, monitoring).



Son coût peut varier de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d’euros selon la destination et l’état du patient. Sans assurance, cette charge incombe entièrement au voyageur et à sa famille.

Les équipes d’Allianz Travel s’appuient sur un réseau mondial de médecins et de partenaires, capable d’intervenir rapidement. Cette capacité opérationnelle fait toute la différence lorsque chaque heure compte.



La téléconsultation : un accès immédiat à un médecin, même à des milliers des kilomètres

La téléconsultation médicale est un autre atout majeur proposé par les assurances voyage. Un doute face à un symptôme ? Besoin d’être orienté sur la conduite à tenir ? Elle permet aux voyageurs d’échanger avec un médecin 24 h/24, parlant leur propre langue sans avoir à se déplacer et d’obtenir une ordonnance dans de nombreux pays si nécessaire. Solution désormais adoptée sur le marché, elle permet d’apporter une réponse médicale fiable et immédiate à de nombreuses situations bénignes permettant ainsi de rassurer et d’orienter les voyageurs, et parfois d’éviter des consultations ou hospitalisations inutiles.



Le rôle clé des professionnels du tourisme

Dans un environnement où les voyageurs sont exposés à des risques qu’ils mesurent encore mal, les professionnels du tourisme jouent un rôle fondamental d’information et de conseil.



Proposer une assurance voyage adaptée, c’est participer à la sensibilisation des voyageurs en leur permettant de réduire les situations de crise pendant le voyage et ainsi leur permettre de voyager sereinement tout en renforçant la relation de confiance sur le long terme.



Chez Allianz Travel, les solutions proposées aux partenaires sont conçues pour s’intégrer facilement dans les différents parcours client, avec une pédagogie claire et des garanties lisibles. L’objectif ? Expliquer concrètement ce que couvre une assurance voyage et les situations qu’elle permet d’éviter.



L’assurance voyage comme partenaire de confiance

Pour qu’un voyage reste synonyme de plaisir et non de source d’inquiétude, il est essentiel d’anticiper les imprévus, notamment en matière de santé.



L’assurance voyage s’impose ainsi comme est un véritable compagnon de route. En mettant l’humain, l’expertise médicale et la capacité opérationnelle au cœur de ses solutions, Allianz Travel accompagne chaque jour des millions de voyageurs à travers le monde, avec une conviction forte : la liberté de voyager commence par la sérénité.



Pour les professionnels du tourisme comme pour les voyageurs, intégrer l’assurance voyage et l’assistance médicale dans la préparation du voyage n’est pas une simple option, mais un réflexe essentiel pour permettre aux clients de profiter pleinement et en toute confiance.



Exemple de cas médical réel traité par les équipes Allianz Travel

En vacances au Sénégal, le patient, âgé de 68 ans, a alerté notre plateforme car il venait d’être admis dans un hôpital local à 150km de la capitale. La structure n’était alors pas appropriée à sa pathologie, par conséquent les équipes médicales ont évacué le patient vers l’hôpital Dalal Diam de Dakar qui possède une unité de soins intensifs dédiée aux maladies contagieuses.



Alors que l’état de santé du patient se détériorait, nous avons rapidement pris la décision d’affréter un avion sanitaire pour le rapatrier au plus vite en France. Avec l’aide de notre prestataire, le patient a été placé en civière et isolé dans une bulle pour protéger l’équipe médicale accompagnante ainsi que le personnel de vol.



En quelques heures l’avion sanitaire a rejoint le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble où le patient a pu être réadmis en unité de soins intensifs.



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