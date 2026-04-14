Travel Tech Factory (ex-Theta) mise sur le langage naturel pour réinventer la réservation

Travel Tech Factory reste fidèle à sa mission d’origine : accompagner les acteurs du tourisme dans leurs enjeux technologiques.Aujourd’hui, notre offre s’articule autour de trois grands métiers complémentaires.Le conseil en technologie du tourisme : nous aidons nos clients à définir les bonnes orientations technologiques et à faire les bons choix.Ensuite, la gestion de projet. Une fois la stratégie établie, nous pilotons sa mise en œuvre opérationnelle. Et enfin, l’intégration et le développement technique : nous concevons et déployons des solutions complètes, sites web, applications, outils métiers, intégration d’API, GDS, solutions de paiement…, en couvrant toute la chaîne de valeur, de la recherche à la transaction, jusqu’à la consolidation.Travel Tech Factory se concentre exclusivement sur le secteur du travel, avec une organisation en six verticales expertes : Travel Advisory Factory, Travel Connect Factory, Travel Web Factory, Travel Content Factory, Travel Intelligence Factory, Business Travel Factory.Chaque verticale constitue une porte d’entrée indépendante, permettant de répondre précisément aux priorités et aux enjeux de chaque client.De son côté, mon associé, Thorsten Zimmermann, poursuit le développement de Theta, notamment dans le ticketing du transport et les assurances.Parce que le multi-industrie devenait compliqué à gérer, notamment pour les ressources. On préfère rester totalement focalisés sur le tourisme.