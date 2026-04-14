Travel Tech Factory (ex-Theta) mise sur le langage naturel pour réinventer la réservation

TourMaG.com – Theta devient Travel Tech Factory, qu’est-ce que ça change ?
Cyril Guiraud : Travel Tech Factory reste fidèle à sa mission d’origine : accompagner les acteurs du tourisme dans leurs enjeux technologiques.
Aujourd’hui, notre offre s’articule autour de trois grands métiers complémentaires.
Le conseil en technologie du tourisme : nous aidons nos clients à définir les bonnes orientations technologiques et à faire les bons choix.
Ensuite, la gestion de projet. Une fois la stratégie établie, nous pilotons sa mise en œuvre opérationnelle. Et enfin, l’intégration et le développement technique : nous concevons et déployons des solutions complètes, sites web, applications, outils métiers, intégration d’API, GDS, solutions de paiement…, en couvrant toute la chaîne de valeur, de la recherche à la transaction, jusqu’à la consolidation.
Travel Tech Factory se concentre exclusivement sur le secteur du travel, avec une organisation en six verticales expertes : Travel Advisory Factory, Travel Connect Factory, Travel Web Factory, Travel Content Factory, Travel Intelligence Factory, Business Travel Factory.
Chaque verticale constitue une porte d’entrée indépendante, permettant de répondre précisément aux priorités et aux enjeux de chaque client.
De son côté, mon associé, Thorsten Zimmermann, poursuit le développement de Theta, notamment dans le ticketing du transport et les assurances.
TourMaG.com - Pourquoi ce recentrage ?
Cyril Guiraud : Parce que le multi-industrie devenait compliqué à gérer, notamment pour les ressources. On préfère rester totalement focalisés sur le tourisme.
Cyril Guiraud : Travel Tech Factory reste fidèle à sa mission d’origine : accompagner les acteurs du tourisme dans leurs enjeux technologiques.
Aujourd’hui, notre offre s’articule autour de trois grands métiers complémentaires.
Le conseil en technologie du tourisme : nous aidons nos clients à définir les bonnes orientations technologiques et à faire les bons choix.
Ensuite, la gestion de projet. Une fois la stratégie établie, nous pilotons sa mise en œuvre opérationnelle. Et enfin, l’intégration et le développement technique : nous concevons et déployons des solutions complètes, sites web, applications, outils métiers, intégration d’API, GDS, solutions de paiement…, en couvrant toute la chaîne de valeur, de la recherche à la transaction, jusqu’à la consolidation.
Travel Tech Factory se concentre exclusivement sur le secteur du travel, avec une organisation en six verticales expertes : Travel Advisory Factory, Travel Connect Factory, Travel Web Factory, Travel Content Factory, Travel Intelligence Factory, Business Travel Factory.
Chaque verticale constitue une porte d’entrée indépendante, permettant de répondre précisément aux priorités et aux enjeux de chaque client.
De son côté, mon associé, Thorsten Zimmermann, poursuit le développement de Theta, notamment dans le ticketing du transport et les assurances.
TourMaG.com - Pourquoi ce recentrage ?
Cyril Guiraud : Parce que le multi-industrie devenait compliqué à gérer, notamment pour les ressources. On préfère rester totalement focalisés sur le tourisme.
Laurent Briquet nouveau Directeur Général de Travel Tech Factory
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TourMaG.com - Vous avez récemment recruté Laurent Briquet, ex-directeur général de SpeedMedia Services. Quelles sont ses missions au sein de l’entreprise ?
Cyril Guiraud : Laurent Briquet nous a rejoints le 5 janvier dernier comme directeur général.
C’est quelqu’un avec qui je voulais travailler depuis longtemps. Son arrivée change beaucoup de choses, notamment sur le développement commercial. Avant, c’était moi et mon associé qui faisions le commercial, car vendre du service est plus complexe que vendre un produit.
TourMaG.com - Recrutez-vous actuellement ?
Cyril Guiraud : Oui, on recrute des chefs de projet, des développeurs et des profils business travel, notamment d’anciens agents de voyage.
On prévoit 5 à 7 recrutements avant l’été, puis une autre vague en fin d’année.
Actuellement, l'équipe compte une vingtaine en CDI en France, à laquelle s'ajoute entre 20 et 30 experts mobilisés selon les projets. On fait appel à des spécialistes très pointus quand nécessaire.
Cyril Guiraud : Laurent Briquet nous a rejoints le 5 janvier dernier comme directeur général.
C’est quelqu’un avec qui je voulais travailler depuis longtemps. Son arrivée change beaucoup de choses, notamment sur le développement commercial. Avant, c’était moi et mon associé qui faisions le commercial, car vendre du service est plus complexe que vendre un produit.
TourMaG.com - Recrutez-vous actuellement ?
Cyril Guiraud : Oui, on recrute des chefs de projet, des développeurs et des profils business travel, notamment d’anciens agents de voyage.
On prévoit 5 à 7 recrutements avant l’été, puis une autre vague en fin d’année.
Actuellement, l'équipe compte une vingtaine en CDI en France, à laquelle s'ajoute entre 20 et 30 experts mobilisés selon les projets. On fait appel à des spécialistes très pointus quand nécessaire.
T'AI (Travel AI), un moteur de réservation en langage naturel
Image Travel Tech Factory
TourMaG.com - Quels sont vos objectifs pour les prochains mois ?
Cyril Guiraud : Jusqu’à présent, on faisait du service sur mesure, désormais, on veut aussi créer nos propres produits.
Nous avons développé T'AI (Travel AI), un moteur de réservation en langage naturel qui va pouvoir s'intégrer à un site internet distributeur en B2C ou une application B2B, pour non plus faire des recherches, mais surtout trouver son voyage idéal dans la pléthore d'offres disponibles, en bannissant les critères classiques.
Aujourd’hui, les moteurs classiques sont limités par des critères. Avec notre solution, on peut exprimer un besoin librement, et chaque mot devient un critère.
Par exemple, trouver un hôtel avec club enfant, terrain de padel et randonnées à proximité. Même si ces critères ne sont pas structurés, on va les détecter dans les contenus.
TourMaG.com - Qu’est-ce qui le différencie des autres solutions IA ?
Cyril Guiraud : On a travaillé sur des bases de données fiables et des modèles optimisés pour le tourisme. On combine des modèles de langage (LLM) avec des données contrôlées pour garantir des résultats pertinents.
L’IA nira pas chercher des informations aléatoires sur internet. C’est ça qui change tout.
TourMaG.com - Quel est l’enjeu principal de l’IA dans le travel selon vous ?
Cyril Guiraud : Avec des marges aussi faible, l’enjeu, ce n’est pas de conseiller, c’est de vendre. L'optimisation des processus dans le business travel, c'est la clé.
Aujourd’hui, la valeur est dans la transaction. Il faut que l’IA permette d’aller directement vers des produits disponibles, sans repasser par une recherche classique.
TourMaG.com - Quand votre solution sera-t-elle disponible ?
Cyril Guiraud : Elle commence déjà à l’être. On est actuellement en phase de pilotes avec certaines agences. Pour l’instant, ce sont des tests très encadrés. Les acteurs sont encore prudents, notamment à cause des enjeux liés à l’IA.
TourMaG.com - Quels sont les principaux freins aujourd’hui ?
Cyril Guiraud : La responsabilité, clairement.
Aujourd’hui, si un agent fait une erreur, c’est l’agence qui est responsable. Demain, si c’est une IA, la question se complexifie. C’est pour ça que l’on trace toutes les conversations, met en place de la modération et contrôle les réponses.
Même avec un taux de fiabilité de 98 %, il suffit d’une erreur pour créer un problème sérieux, par exemple envoyer un voyageur dans une situation risquée. Donc on doit être extrêmement solides juridiquement et techniquement.
Cyril Guiraud : Jusqu’à présent, on faisait du service sur mesure, désormais, on veut aussi créer nos propres produits.
Nous avons développé T'AI (Travel AI), un moteur de réservation en langage naturel qui va pouvoir s'intégrer à un site internet distributeur en B2C ou une application B2B, pour non plus faire des recherches, mais surtout trouver son voyage idéal dans la pléthore d'offres disponibles, en bannissant les critères classiques.
Aujourd’hui, les moteurs classiques sont limités par des critères. Avec notre solution, on peut exprimer un besoin librement, et chaque mot devient un critère.
Par exemple, trouver un hôtel avec club enfant, terrain de padel et randonnées à proximité. Même si ces critères ne sont pas structurés, on va les détecter dans les contenus.
TourMaG.com - Qu’est-ce qui le différencie des autres solutions IA ?
Cyril Guiraud : On a travaillé sur des bases de données fiables et des modèles optimisés pour le tourisme. On combine des modèles de langage (LLM) avec des données contrôlées pour garantir des résultats pertinents.
L’IA nira pas chercher des informations aléatoires sur internet. C’est ça qui change tout.
TourMaG.com - Quel est l’enjeu principal de l’IA dans le travel selon vous ?
Cyril Guiraud : Avec des marges aussi faible, l’enjeu, ce n’est pas de conseiller, c’est de vendre. L'optimisation des processus dans le business travel, c'est la clé.
Aujourd’hui, la valeur est dans la transaction. Il faut que l’IA permette d’aller directement vers des produits disponibles, sans repasser par une recherche classique.
TourMaG.com - Quand votre solution sera-t-elle disponible ?
Cyril Guiraud : Elle commence déjà à l’être. On est actuellement en phase de pilotes avec certaines agences. Pour l’instant, ce sont des tests très encadrés. Les acteurs sont encore prudents, notamment à cause des enjeux liés à l’IA.
TourMaG.com - Quels sont les principaux freins aujourd’hui ?
Cyril Guiraud : La responsabilité, clairement.
Aujourd’hui, si un agent fait une erreur, c’est l’agence qui est responsable. Demain, si c’est une IA, la question se complexifie. C’est pour ça que l’on trace toutes les conversations, met en place de la modération et contrôle les réponses.
Même avec un taux de fiabilité de 98 %, il suffit d’une erreur pour créer un problème sérieux, par exemple envoyer un voyageur dans une situation risquée. Donc on doit être extrêmement solides juridiquement et techniquement.
Bientôt un SBT en langage naturel ?
TourMaG.com - Travaillez-vous sur d’autres projets en parallèle ?
Cyril Guiraud : Oui, notamment un SBT de nouvelle génération. L’idée, là encore, est d’utiliser le langage naturel pour simplifier la gestion des politiques voyages.
Aujourd’hui, créer une règle dans un SBT est très complexe. Par exemple, interdire les déplacements à Dublin sur une période donnée pour des raisons de coût ou d’événement nécessite plusieurs règles techniques.
Avec le langage naturel, on peut simplement dire : "De telle date à telle date, tous les voyages vers Dublin doivent être soumis à validation." Et c’est réglé en quelques secondes, là où cela prenait plusieurs heures auparavant.
TourMaG.com - Quelle est votre stratégie marketing désormais ?
Cyril Guiraud : On va être beaucoup plus visibles.
Pour la première fois, on devient partenaire des EDV (Entreprises du Voyage) en tant que sponsor technique. On a participé aussi au SETO. On sera présents sur de nombreux événements : IFTM, Forum des Pionniers, à Net Managers et récemment au Ditex.
Nous présenterons une version plus généralisée du produit lors de l’IFTM, avec une offre plus standardisée et des produits moins "à la carte". On commence vraiment à se montrer.
Cyril Guiraud : Oui, notamment un SBT de nouvelle génération. L’idée, là encore, est d’utiliser le langage naturel pour simplifier la gestion des politiques voyages.
Aujourd’hui, créer une règle dans un SBT est très complexe. Par exemple, interdire les déplacements à Dublin sur une période donnée pour des raisons de coût ou d’événement nécessite plusieurs règles techniques.
Avec le langage naturel, on peut simplement dire : "De telle date à telle date, tous les voyages vers Dublin doivent être soumis à validation." Et c’est réglé en quelques secondes, là où cela prenait plusieurs heures auparavant.
TourMaG.com - Quelle est votre stratégie marketing désormais ?
Cyril Guiraud : On va être beaucoup plus visibles.
Pour la première fois, on devient partenaire des EDV (Entreprises du Voyage) en tant que sponsor technique. On a participé aussi au SETO. On sera présents sur de nombreux événements : IFTM, Forum des Pionniers, à Net Managers et récemment au Ditex.
Nous présenterons une version plus généralisée du produit lors de l’IFTM, avec une offre plus standardisée et des produits moins "à la carte". On commence vraiment à se montrer.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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